Sampaoli es el nuevo entrenador del Atlético Mineiro de Brasil

El argentino Jorge Sampaoli fue anunciado este martes como nuevo entrenador del Atlético Mineiro, tras la destitución del brasileño Cuca.

"Él está de vuelta", informó el equipo de Belo Horizonte en redes sociales.

"Sampaoli retorna para su segunda etapa como comandante albinegro. Con 65 años y grandes trabajos en su currículo, el técnico firma contrato hasta el final de 2027", agregó.

El exseleccionador de Chile y Argentina toma la vacante que dejó el experimentado brasileño Cuca, despedido el viernes pasado en medio de una mala racha de resultados.

Cuca fue uno de los entrenadores más exitosos en la historia del Galo, con el que ganó en distintos ciclos la Copa Libertadores en 2013, el Brasileirão y la Copa de Brasil en 2021 y cuatro veces el Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 y 2025).

Sampaoli, por su parte, estaba libre desde su salida del Stade Rennes francés en enero, tras un corto ciclo de apenas diez partidos que había iniciado en noviembre del año pasado. Su experiencia en Europa incluye al Sevilla en España y a otro cuadro en Francia, el Olympique de Marsella.

El argentino, que dirigió al Atlético Mineiro entre marzo de 2020 y febrero de 2021 en plena pandemia de coronavirus, asume el cargo con el equipo en el decimocuarto puesto de la liga brasileña con 24 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso.

El Galo, en contraste, está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que enfrentará al Bolívar de Bolivia el 17 y el 24 de septiembre.

En su paso previo por el club, Sampaoli ganó el Campeonato Mineiro.

Dirigió también en Brasil a Santos, equipo al que recientemente se le vinculó en la prensa antes de la designación de su paisano Juan Pablo Vojvoda, y Flamengo.

En el palmarés del argentino figuran una Copa América con la selección de Chile (2015) y una Copa Sudamericana con la Universidad de Chile (2011).

