Sampaoli pone fin a su breve regreso al frente del Atlético Mineiro de Brasil

El Atlético Mineiro anunció este jueves la salida del entrenador argentino Jorge Sampaoli, cinco meses después de su deslucido regreso al club de Belo Horizonte.

"Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Galo", dijo el Mineiro en redes sociales.

Aunque su contrato vencía a finales de 2027, "las partes llegaron a un entendimiento para terminar el trabajo del técnico", agregó.

El Galo firmó solo dos victorias en los últimos 10 partidos.

El equipo quedará comandado temporalmente por el auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

El exseleccionador de Chile y Argentina, de 65 años, había llegado en septiembre al club aurinegro, al que ya comandó entre marzo de 2020 y febrero de 2021 en plena pandemia de coronavirus.

Llevó al Mineiro a la final de la Copa Sudamericana en noviembre, pero la gloria fue esquiva: perdió en los tiros penales ante el Lanús argentino en Asunción.

En su paso previo por el club, Sampaoli ganó el campeonato del estado brasileño de Minas Gerais en 2020, su único trofeo en diez años.

En el fútbol brasileño, este fanático del rock en español de brazos tatuados y un convencido del juego ofensivo, ya comandó también al Flamengo, el club más popular del país, y el Santos.

En su palmarés figuran una Copa América con la selección de Chile (2015) y una Copa Sudamericana con la Universidad de Chile (2011).