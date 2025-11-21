Sampaoli pronostica una final de la Sudamericana que se definirá por detalles

El entrenador de Atlético Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, pronosticó este viernes que la final de la Copa Sudamericana del sábado ante Lanús se definirá por pequeños "detalles".

El Galo de Belo Horizonte buscará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción su primera conquista en el torneo de clubes más preciado de Sudamérica después de la Copa Libertadores.

Sampaoli, de 65 años, elogió la "regularidad" de su rival argentino, que en esta edición superó a dos grandes del fútbol brasileño: en la fase de grupos fue mejor que Vasco da Gama y en los cuartos de final eliminó a Fluminense, uno de los favoritos.

Lanús "ha hecho una Sudamericana muy estable, ha ganado con autoridad", dijo el exseleccionador de Argentina y Chile en una rueda de prensa previa al duelo.

Para Sampaoli, un partido tan parejo como este se definirá por "detalles vinculados con el juego, con lo externo" y "con las decisiones" arbitrales.

"Nos jugamos mucho mañana y estamos intentando no dejar ningún detalle" en el aire, agregó.

Mineiro está muy lejos de conseguir el cupo a la Libertadores del próximo año a través del Brasileirão debido a su desempeño flojo esta temporada.

Si gana ante Lanús, no solo levantará el título sino que también obtendrá un cupo a la máxima competición de la región en 2026.

El partido "es determinante para todo lo que se viene", sostuvo.

Clasificar a la Libertadores "nos puede generar a nosotros como cuerpo técnico también la posibilidad de mejorar la plantilla", debido a las ganancias que implica disputar el certamen, apuntó.

El director técnico informó que el mediocampista ecuatoriano Alan Franco, en duda por una lesión, será sometido a estudios el sábado para determinar si puede jugar la final.

El club albinegro juega la corona de la Sudamericana un año después de perder la final de la Libertadores, en la que actuó con un hombre más desde el minuto dos por una expulsión en Botafogo.

Los jugadores, entonces dirigidos por el argentino Gabriel Milito, tardaron en reponerse a esa derrota en Buenos Aires.

El central paraguayo Junior Alonso, referente de la defensa del Mineiro, manifestó que en esta oportunidad el equipo debe tener "máxima concentración".

"Debemos estar concentrados los noventa minutos, del principio hasta el final", sentenció.

