Sampaoli: "La situación de Isco no me involucra demasiado, la decisión de quiénes se van es del club"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, no quiso comentar la actual situación con Isco Alarcón, que podría tener las horas contadas en el equipo, porque no le "involucra demasiado" y porque "la decisión" sobre los que se van o se quedan es "del club".

Según las informaciones de varios medios, el centrocampista malagueño, uno de los teóricos grandes fichajes para esta temporada del conjunto sevillista, pondrá fin a su contrato de dos años para buscar un nuevo equipo después de una situación que se tensionó durante este parón tras una discusión con el director deportivo Ramón Rodríguez, 'Monchi'.

"La realidad con Isco es una situación que no me involucra demasiado a mí. Mi función como entrenador es ver lo que tengo disponible y desarrollar un trabajo", trató de zanjar Sampaoli este martes en rueda de prensa previa al duelo copero ante el Juventud Torremolinos.

Para el técnico argentino, el futbolista, que no entró en la lista de convocados para este encuentro, "tiene una gran capacidad que ha marcado durante su carrera", pero dejó claro que "la decisión sobre quién llega y quién se va no es del entrenador sino del club". "Yo me centro en los que están para entrenar y tratar de que lleguen de la mejor manera", sentenció en declaraciones recogidas por la web del club.

Europa Press