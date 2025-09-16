Sampaoli retorna a la Sudamericana en duelo de altura ante Bolívar

Sin conocer la victoria en su nueva etapa con el Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli regresa a un torneo que lo supo hacer feliz, la Copa Sudamericana, cuyos cuartos de final comenzará a disputar el miércoles en una visita de altura ante el Bolívar en La Paz.

El entrenador argentino, campeón del torneo internacional con la Universidad de Chile en 2011, tiene la oportunidad de espabilar al Galo en los 3650 metros de altitud de la ciudad boliviana (18H00 locales, 22H00 GMT).

Desde que desembarcó de nuevo en un club al que dirigió entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Sampaoli no ha podido hacer rendir (un empate y una derrota en la liga) a un plantel que cuenta con nombres destacados como Hulk, Guilherme Arana y Junior Alonso.

Y su reaparición en la Sudamericana, en la que no participa desde 2019, cuando cayó en la primera ronda al mando del Santos de Brasil, no pinta fácil.

“Jugar ahí (en el estadio Hernando Siles) es muy difícil, muy difícil”, advirtió Sampaoli, de 65 años, cuyo equipo, con Cuca en el banquillo, eliminó en octavos al argentino Godoy Cruz.

Vitamina Hulk para la altura

Para intentar gambetear los efectos de la altura, Sampaoli y compañía aterrizaron el lunes en la ciudad de Santa Cruz (este), de 400 metros de altitud, y esperan trasladarse a La Paz poco antes del partido.

Llegaron con más pergaminos en el pecho que los locales, incluidos el título en la Copa Libertadores de 2013 y el subcampeonato en 2014, pero con un presente complicado.

Los albinegros de Belo Horizonte cayeron en cuartos de la Copa de Brasil ante el Cruzeiro, su más enconado rival, y están a tres puntos de la zona del descenso en el Brasileirão, donde hilan cinco partidos consecutivos sin ganar.

Sin embargo, el peso de su nómina y la mano del timonel argentino les permite ilusionarse con retornar con un botín aceptable a Brasil, donde la llave se definirá el próximo miércoles.

El capitán Hulk, uno de los mayores ídolos del club, es el goleador de la temporada para el Mineiro (16 goles), pero no balancea las redes desde hace seis partidas.

“Si queremos defendernos sin el balón, seguramente sufriremos lo que sufren todos los equipos que van a jugar ahí”, dijo Sampaoli.

Por reeditar la historia

El Galo tendrá un rival de peso al frente, el Bolívar, el equipo más laureado de Bolivia que mira con añoranza su participación en la final de la Copa Sudamericana 2004.

Entonces, en la campaña que firmó su mejor desempeño internacional, perdió el título ante Boca Juniors (global 2-1).

Los hombres que dirige el argentino Flavio Robatto, que avanzaron a cuartos tras sortear a Cienciano de Perú, esperan aliarse con la altura para llevar una buena ventaja a Belo Horizonte.

"Queremos hacer historia con el club y haremos respetar la casa y sacar un buena diferencia", señaló el volante Leonel Justiniano.

Robatto, por su lado, destacó el carácter ofensivo de los cuadros de Sampaoli: "Sus equipos van para adelante", afirmó a la página deportiva Futbolmanía.

En el campeonato local, la Academia marcha en tercera posición con 37 puntos en 19 partidos, a seis unidades del líder Always Ready.

El vencedor de la serie copera luchará en semis contra el colombiano Once Caldas o el ecuatoriano Independiente del Valle.

Probables alineaciones:

Bolívar: Carlos Lampe - Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo - Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño - Martín Cauteruccio, Damián Batallini. DT: Flavio Robatto.

Atlético Mineiro: Everson - Caio, Natanael, Alexsander, Fausto Vera, Alan Franco - Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Reinier - Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Arbitro: Kevin Ortega (PER).

