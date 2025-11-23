Sampaoli suma otra decepción en su carrera de caos y rock

El reencuentro entre la gloria y Jorge Sampaoli deberá esperar. El intrépido entrenador argentino volvió a dejar escapar un título, el de la Copa Sudamericana, que Lanús le arrebató este sábado desde el punto blanco a su Atlético Mineiro en Asunción.

El Granate de Argentina fue su verdugo en esta ocasión, al imponerse 5-4 en penales tras un lánguido 0-0 en los 120 minutos en el Defensores del Chaco, donde el Galo dominó el juego pero sufrió para derrumbar el arco del monumental portero Nahuel Lospennato.

"Nos cuesta entender cómo el equipo no ganó esta final", dijo Sampaoli en su característico portuñol. "El fútbol es así, pero hoy si habría un ganador justo, seguramente sería Atlético Mineiro".

Con la caída en la primera final de la Sudamericana disputada por el club de Belo Horizonte, el timonel de 65 años solo suma un trofeo en diez años: el campeonato del estado brasileño de Minas Gerais en 2020, ganado precisamente al mando del Atlético Mineiro.

Fanático del rock en español, de brazos tatuados y convencido del juego ofensivo como clave del éxito, Sampaoli encaja una nueva decepción tras pasos por otros equipos en los que su rendimiento estuvo marcado por escándalos dentro y fuera de los estadios, principalmente por su fuerte temperamento.

Su retorno al Galo en septiembre hizo presagiar una nueva comunión de alegrías entre la torcida y el orientador argentino, pero los buenos tiempos deberán esperar por culpa de Lanús y de un desempeño flojo que lo tiene sin chances de ganar el Brasileirão.

Carrera en descenso

En el Defensores del Chaco volvió a mostrarse inquieto en el banquillo, donde fiel a su estilo gesticuló y caminó de lado a lado, ansioso, como una fiera enjaulada.

Pero el renovado estadio de la capital paraguaya presenció el nuevo tropiezo de este técnico que ya había sumado tristezas en sus pasos por la selección de su país y equipos de España, Brasil y Francia.

Fue recibido además con silbatinas por los aficionados de Lanús.

Sampaoli no solo perdió la oportunidad de darle al Mineiro su primera Sudamericana, sino de ganar su segundo título de este certamen, tras el conquistado con la Universidad de Chile en 2011.

Luego de esa corona con la U fue elegido para liderar la selección chilena, con la que obtuvo la Copa América en 2015.

Aunque el estilo de este seguidor de Marcelo Bielsa empezó a resonar en la región y en Europa gracias a esos logros, su fortuna mermó desde entonces.

De Sevilla, su primera escala en el Viejo Continente, se marchó repentinamente en 2017 para intentar ganar el Mundial de Rusia el año siguiente con la Argentina de Lionel Messi. El equipo español consideró una falta de respeto que la Albiceleste lo contratara cuando tenía un vínculo vigente con el club.

Su apuesta salió mal, pues el sueño mundialista resultó en un rotundo fracaso del que él es considerado el mayor responsable. Sin embargo, su estilo futbolístico convenció a más clubes.

Tras su paso por Argentina, llegó a Santos de Brasil y se marchó en 2019 peleado con su jefe, luego renunció al Olympique de Marsella en 2022 molesto por la falta de contrataciones y regresó a Sevilla para salir por la puerta trasera por segunda vez en 2023.

Proyecto a largo plazo

En Flamengo, el club más popular de Brasil, fue despedido ese mismo año luego de varios actos polémicos, como pelear con el laureado Arturo Vidal.

Después de marcharse del Mengão, el mediocampista chileno se refirió a Sampaoli como un perdedor que no valora a los jugadores.

Finalmente en el Rennes francés solo dirigió 10 partidos entre 2024 y 2025 antes de ser despedido por su flojo rendimiento.

Con ese historial de tormentas, Mineiro lo recibió de nuevo. Al regresar, Sampaoli aseguró que llegaba con más experiencia para manejar a los jugadores.

"Aquí todo el mundo lo ama a él como entrenador", lo defendió el delantero Hulk, gran referente de los albinegros, en una entrevista con Globo Esporte.

Sampaoli confesó su amor por la hinchada del Galo, con la que comparte un mismo sentimiento, y prometió protagonizar desde el balón para llegar al triunfo.

Tras el golpazo en Asunción, y con sed de revancha, el argentino confió en poder estar una temporada larga en Belo Horizonte: "Quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club".

