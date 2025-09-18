LA NACION

Sampaoli y el Mineiro sacan valioso empate 2-2 ante Bolívar en cuartos de la Sudamericana
Sampaoli y el Mineiro sacan valioso empate 2-2 ante Bolívar en cuartos de la SudamericanaArchivo

El Atlético Mineiro, del DT argentino Jorge Sampaoli, se llevó este miércoles un valioso empate 2-2 de la altura de La Paz frente al local Bolívar en partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El Galo ganaba 2-0 al finalizar el primer tiempo, contra todo pronóstico, pero en el complemento el celeste paceño igualó el marcador en un juego lleno de emociones hasta el pitazo final.

Sampaoli, contratado a principios de mes, llegaba a este partido disputado a 3600 metros sobre el nivel del mar con el desafío de mostrar un cambio de imagen en el Galo, que en los torneos domésticos viene mostrando un pálido desempeño.

