Sampdoria: Homenaje para Gianluca Vialli

Los "tifosi" de Sampdoria, con el que Vialli ganó tres ediciones de la Copa Italia además de haber celebrado la conquista de la Serie A, la Supercopa de Italia y la Recopa de Europa, recordaron al ex delantero con una muestra en la tribuna de honor del estadio Luigi Ferraris.

Vialli fue homenajeado con numerosos artículos y fotografías en una muestra organizada por el Museo de Sampdoria a cargo de Maurizio Medulla.

Entre los invitados a la inauguración de la muestra se destacaron representantes del Comité Olímpico Italiano (CONI), de la región Liguria y de la alcaldía de Génova, además del artista Corrado Tedeschi y de los ex futbolistas Marco Lanna, Giovanni Invernizzi y Attilio Lombardo, compañeros de Vialli en Sampdoria.

Lanna es el actual coordinador del área técnica de Sampdoria, mientras que Invernizzi integra con Salvatore Foti el cuerpo técnico del club genovés que lidera el DT Angelo Gregucci.

Otro de los presentes en la muestra fue Andrea Mancini, director deportivo de Sampdoria e hijo de Roberto Mancini, compañero de Vialli en Sampdoria y quien sumó al ex delantero como responsable de la delegación "azzurra" durante su ciclo como DT de Italia.

"Sin duda, por lo que Luca significa para mi familia, para mi padre y para Sampdoria, es un honor y un placer estar aquí. Es el homenaje perfecto a una figura única. Para mí, Luca es parte de la familia, y estar aquí es un honor", afirmó Andrea Mancini.

También Maurizio Medulla, presidente del Museo de Sampdoria, expresó su satisfacción por la muestra dedicada a Vialli, quien también brilló en Juventus y Chelsea.

"Vialli permanecerá para siempre en el corazón de la afición de Sampdoria: esta exposición es un homenaje digno a una persona y un jugador extraordinarios que jamás olvidaremos", enfatizó Medulla.

"Cientos de aficionados se congregaron en el muelle de Quinto para recordar a Gianluca con la iniciativa 'Gruppo Ignoranti', organizada por Federclubs y grupos del sur: banderas, bufandas y pancartas rindieron homenaje a Vialli, a quien se dedicó un nuevo mural", completó Medulla.

"Como siempre, la afición de Sampdoria demostró el extraordinario sentido de pertenencia que siempre ha formado parte de nuestro ADN: Vialli forma parte de la familia Sampdoria y siempre será uno de nosotros", resaltó a su vez Emanuele Vassallo, presidente de Federclubs. (ANSA).