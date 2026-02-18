Sampdoria: ladrones desvalijaron la casa de Mattia Viti

Los ladrones entraron en el apartamento donde Viti, de 24 años, reside desde enero pasado, cuando se incorporó a Sampdoria, que milita en la Serie B, a préstamo de Fiorentina.

Viti llamó a la policía, cuyos agentes llegaron al lugar e iniciaron una investigación, junto con compañeros de la Brigada Móvil.

Unas horas antes, se produjo otro robo importante en una pequeña villa del barrio de Sturla, en Génova.

Los ladrones entraron por una ventana y usaron una manguera para abrir la caja fuerte, robando joyas por un valor aproximado de 80.000 euros.

Los investigadores han obtenido imágenes de videovigilancia para identificar a los autores y consideran la posibilidad de que se trate de la misma banda tras estudiar cuidadosamente los hábitos de los propietarios para asegurarse de que pudieran robar sin ser molestados.

La investigación sigue en curso, ya que los ladrones podrían haber realizado inspecciones en los días anteriores y haber sido grabados por las cámaras de seguridad de la zona. (ANSA).