Samsung Engineering y Svante Technologies Inc. (Svante) anunciaron hoy que han firmado un memorando de entendimiento (memorandum of understanding, MoU) para colaborar en la identificaci贸n, el desarrollo y la oferta de proyectos de captura, utilizaci贸n y almacenamiento de carbono comercial (carbon capture, utilization and storage, CCUS) en Asia y el Oriente Medio, enfoc谩ndose en las industrias pesadas dif铆ciles de reducir, entre las que se incluyen las del cemento, el acero, el hidr贸geno, el fertilizante, etc茅tera, utilizando la novedosa tecnolog铆a de filtro de captura de carbono basada en la adsorci贸n s贸lida de Svante. Las dos empresas tambi茅n explorar谩n iteraciones de dise帽o de las plantas de captura de carbono postcombusti贸n de Svante. El MoU fue firmado durante la conferencia ADIPEC 2023 en Abu Dabi, EAU, el 4 de octubre de 2023.

Samsung Engineering and Svante Signing Ceremony at ADIPEC in Abu Dhabi on October 4th, 2023. (Photo: Business Wire)

Samsung Engineering es una de las empresas l铆deres en ingenier铆a, adquisici贸n y construcci贸n (engineering, procurement, and construction, EPC), y gesti贸n de proyectos del mundo, con una ambici贸n de liderar en la transici贸n energ茅tica. Gracias a la vasta experiencia de Samsung Engineering en ejecutar proyectos, amalgamada con el abordaje novedoso de Svante para capturar y eliminar carbono, esta colaboraci贸n es una soluci贸n innovadora para los clientes de las industrias pesadas que intentan descarbonizar.

Un objetivo importante de Samsung Engineering es convertirse en un 鈥樷橮roveedor de soluciones ecol贸gicas, m谩s all谩 de la EPC鈥. La empresa est谩 trabajando para transformarse de no solo ser un protagonista convencional de EPC, sino tambi茅n ser un proveedor de soluciones ecol贸gicas, tomando medidas significativas para descarbonizar sus propias operaciones. 鈥淓l momento es ahora para que los protagonistas de la cadena de valor del sector de CCUS replanteen la manera en que abordan los proyectos para ofrecerlos con m谩s rapidez, de manera m谩s econ贸mica y eficiente. Llevando a cabo m煤ltiples proyectos en paralelo mientras utilizamos el mismo contratista de EPC mejorar谩 enormemente el rendimiento del proyecto鈥, expres贸 Hong Namkoong, presidente y director ejecutivo de Samsung Engineering.

Svante ha desarrollado una exclusiva tecnolog铆a de captura y eliminaci贸n de carbono de manera responsable con el medioambiente, que emplea lo que denomina 鈥渓echos adsorbentes estructurados鈥 conocidos como 鈥渇iltros鈥. Los filtros de la empresa est谩n recubiertos de materiales adsorbentes s贸lidos de nanoingenier铆a y pueden utilizarse para capturar el CO 2 de emisiones industriales dif铆ciles de descarbonizar procedentes de la producci贸n de materias primas importantes, entre las que se incluyen el cemento, el acero, el fertilizante, el hidr贸geno, etc茅tera. La tecnolog铆a de filtro de la empresa tambi茅n puede utilizarse para la captura directa del aire (direct air capture, DAC), en la que el CO 2 que ya ha sido emitido a la atm贸sfera se atrapa y elimina del aire ambiental.

鈥淣os complace darle la bienvenida a Samsung, tanto como colaborador comercial estrat茅gico como inversor en Svante, junto con nuestros socios e inversores de la cadena de valor estrat茅gica鈥, manifest贸 Claude Letourneau, presidente y director ejecutivo de Svante. 鈥淟a experiencia de ejecuci贸n de Samsung Engineering de m谩s de 50 a帽os en todos los sectores industriales y energ茅ticos ser谩 invalorable a medida que seguimos escalando nuestras operaciones con rapidez y filtrando la capacidad de fabricaci贸n鈥.

Las dos empresas trabajar谩n juntas para identificar, desarrollar y ofrecer proyectos de captura de carbono comercial en los mercados de Asia y el Oriente Medio, garantizando que las industrias pesadas de estas regiones tengan medios m谩s viables para cumplir con sus objetivos de reducci贸n de emisiones. Adem谩s, se espera que podamos proveer a los clientes un modelo de oferta de proyectos integrado para las plantas de captura de carbono que sea eficaz en la gesti贸n del proyecto industrial y la optimizaci贸n del rendimiento.

En Samsung Engineering, nuestro objetivo es crear valor bas谩ndonos en la mejor competencia tecnol贸gica a nivel global y contribuir con nuestros clientes, la sociedad y las personas. Como una de las principales empresas de construcci贸n y gesti贸n de proyectos (EPC&PM) del mundo, Samsung Engineering ha prestado servicios a clientes de diversos sectores, como la refinaci贸n de petr贸leo, el procesamiento de gas, la petroqu铆mica, la infraestructura, el sector medioambiental, y la bioindustria. Samsung Engineering presta servicios profesionales durante todo el ciclo del proyecto, desde estudios profesionales de viabilidad hasta dise帽o, adquisici贸n, construcci贸n, puesta en marcha, mantenimiento y operaci贸n. Samsung Engineering ha completado m谩s de 1000 proyectos en todo el mundo.

Para prepararnos para los negocios ecol贸gicos del futuro basados en el medioambiente, asuntos sociales y gobernanza (ESG), ampliamos nuestra cadena de valor para incorporar el negocio del desarrollo de infraestructuras ecol贸gicas, como instalaciones de tratamiento de aguas e incineradores, y el negocio de soluciones ecol贸gicas para la optimizaci贸n energ茅tica y la neutralidad del carbono. Para responder de forma preventiva a los cambios en la industria energ茅tica global y tomar la iniciativa en la resoluci贸n del calentamiento global, brindaremos soluciones 贸ptimas basadas en nuestras tecnolog铆as y experiencia.

Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.samsungengineering.com.

Svante, con sede en Vancouver, BC, Canad谩, es un proveedor l铆der de soluciones de captura y eliminaci贸n de carbono impulsado por un prop贸sito. La empresa fabrica filtros de nanoingenier铆a y m谩quinas modulares de contactor rotativo que captura y elimina CO 2 de una manera responsable con el medioambiente a partir de las emisiones industriales y del aire. Svante est谩 en 2023 Global Cleantech 100, XB100 -- World鈥檚 Top 100 Deep Tech Companies de la Fundaci贸n XPRIZE y est谩 clasificada segunda entre las empresas privadas de Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada de Corporate Knights. Para saber m谩s sobre Svante, visite www.svanteinc.com siga a Svante en LinkedIn o Twitter @svantesolutions.

