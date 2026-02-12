Samsung inicia producción en masa de chips de memoria de IA de última generación

El gigante surcoreano Samsung Electronics anunció este jueves que comenzó la producción en masa de un chip de memoria de última generación para impulsar la inteligencia artificial (IA), que calificó de avance "líder en la industria"

Los chips HBM4 de gran ancho de banda son un componente clave para los centros de datos de IA. Se espera que la tecnológica estadounidense Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, sea uno de los principales clientes de Samsung

La compañía surcoreana destacó que inició "la producción en masa del HBM4, líder en la industria", y que ya envió productos a sus clientes

El logro supone una primicia en el sector y nos asegura una posición de liderazgo temprana en el mercado del HBM4", afirmó en un comunicado

El frenesí mundial por construir centros de datos de IA ha disparado los pedidos de microchips de memoria avanzados

Los dos gigantes surcoreanos de esos componentes, SK hynix y Samsung, han competido por iniciar la producción de HBM4

La empresa de investigación TrendForce, con sede en Taiwán, prevé que los ingresos de la industria de los microchips de memoria alcancen un máximo mundial de más de US$840.000 millones en 2027