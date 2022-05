Samsung lanza en España la segunda generación de su gama Neo QLED 8K con tres nuevos televisores

Samsung ha lanzado en España la segunda generación de su gama Neo QLED 8K con tres nuevos televisores cuyo precio oscila entre los 2.799 y los 9.999 euros, según el modelo y las prestaciones del mismo.

Los televisores 8K están ganando cada vez un mayor protagonismo. En 2021, sus ventas se han disparado un 30 por ciento en España. Además, tres de cada cuatro teles 8K han sido vendidas por Samsung, según los datos presentados por el director de Negocio de la marca en la Península Ibérica, Nacho Monge.

Monge ha asegurado que en 2022 se están vendiendo más teles 8K que en 2021. Y anticipa un mes de octubre "especialmente fuerte" en todos los sentidos gracias a la coincidencia en el calendario del 'Black Friday' y del Mundial de Catar 2022, siendo los eventos deportivos como este los "grandes dinamizadores" de la venta de televisiones.

El buque insignia de esta segunda generación de la gama Neo QLED 8K de Samsung es el QN900B, que integra un procesador neural 8K con Inteligencia Artificial (IA), 20 redes neuronales y Quantum Matrix Technology Pro, que añade más luz y un mayor contraste gracias a la tecnología Mini LED, capaz de reproducir más de 1.000 millones de colores.

El QN900B incorpora 33 millones de píxeles y la pantalla infinita de la marca que elimina tres de los cuatro marcos del televisor para un aspecto más diáfano. Además, es el primer modelo de la marca que integra los altavoces multidimensionales de 90W compatibles con Dolby Atmos. Su precio es de 4.998,99 euros (65 pulgadas), 6.990 euros (75 pulgadas) y 9.990 euros (85 pulgadas).

Por debajo del QN900B están los modelos QN800B y QN700B. El QN800B conserva el procesador neural del QN900B, además de la Quantum Matrix Technology, pero su estándar de HDR es menor, el Quantum HDR 32X. Tiene un precio de 5.386 euros (75 pulgadas) y 6.615 euros (85 pulgadas).

Asimismo, el QN700B es el modelo más asequible dentro de la segunda generación de la gama Neo QLED 8K. Este televisor integra el estándar Quantum HDR 2000 con 2.000 nits de brillo para una mejor iluminación y la compatibilidad con HDR10+, para un mayor contraste y colores más vivos.

El precio del QN700B es de 3.698,99 euros en el modelo de 65 pulgadas y de 4.079 euros en el de 75.

La gama neo qled 4k de samsung también se renueva

Samsung también ha lanzado nuevos modelos de su gama Neo QLED 4K, que integra el escalado mediante Inteligencia Artificial con el procesador Neural 4K con IA, que promete escalar las imágenes a resolución 4K independientemente de la resolución de origen.

El modelo más prémium dentro de esta línea es el QN95B, que destaca por la incorporación de Quantum Matrix Technology, para unos mejores contrastes y aspirar a reproducir el 100 por cien del volumen de color. Además, integra unos altavoces de 70W con tecnología Dolby Atmos y una tasa de refresco de 144Hz, para los más 'gamers'.

Su precio de lanzamiento es de 2.599 euros (55 pulgadas), 3.499 euros (65 pulgadas), 4.449 euros (75 pulgadas) y 5.990 euros (85 pulgadas).

Justo por debajo está el QN90B, que también dispone de resolución 4K y 144Hz de tasa de refresco en sus tres modelos, de 43 pulgadas (1.274 euros), 55 pulgadas (2.199 euros) y 75 pulgadas (3.899 euros). Además, incorpora la tecnología AMD FreeSync Premium Pro para ofrecer unos mejores gráficos de alto rango dinámico y una baja latencia para las partidas 'online'.

Un nuevo mando para la nueva generación de qled

La nueva generación QLED viene acompañada del nuevo mando SolarCell Remote Control, que se alimenta tanto de la luz como de las radiofrecuencias de los 'routers' WiFi.

Este nuevo dispositivo aspira a eliminar el consumo de las pilas y acabar con 200 millones de estas baterías que acaban en los vertederos mundiales. En este sentido, Samsung afirma que el 90 por ciento del embalaje de su gama de productos 2022 es de material reciclado, con lo que espera reafirmar su compromiso con el medio ambiente.

Samsung mantiene su apuesta por el 'lifestyle'

La marca también ha lanzado en España la nueva generación de su gama de televisores 'Lifestyle', que se centra en ofrecer distintos modelos según el tipo de usuario, como The Serif, The Sero y el televisor diseñado para exteriores, The Terrace.

Samsung también ha introducido dos nuevos proyectores. Por un lado, The Premiere, que promete resolución en calidad 4K y en un tamaño de hasta 130 pulgadas. Por otro, The Freestyle, con un diseño aún más compacto para su fácil transporte.

Dentro de la línea 'Lifestyle', Samsung ha destacado el nuevo modelo The Frame, con una pantalla mate antirreflejos. Además, se presenta con tres marcos magnéticos personalizables e integra una tienda de arte que permite a los suscriptores acceder a más de 1.600 obras para decorar su hogar destacando por su bajo consumo de luz, ya que apenas consume unos tres euros al mes si se tiene en este modo de exposición una media de tres horas diarias.

Los nuevos altavoces y barras de sonido de samsung

Samsung ha renovado también su línea de torres y barras de sonido para una experiencia más inmersiva. Por un lado, estos nuevos dispositivos siguen integrando la funcionalidad Q-Symphony, introducida por la marca en 2019, que permite trabajar conjuntamente a los altavoces de los nuevos televisores Neo QLED y la barra de sonido, que introduce por primera vez la conectividad inalámbrica Dolby Atmos.

Dentro de las barras de sonido, el modelo más avanzado de la gama HW-Q990B ofrece sonido envolvente 3D mediante altavoces de 11:1:4 canales y Dolby Atmos, permitiendo hasta 22 canales (16 canales de la barra de sonido y 6 canales del televisor) mediante la función Q-Symphony, que se ve respaldada por el subwoofer que le acompaña para potenciar los graves.

La marca también ha lanzado la nueva barra de sonido HW-S800B Ultra Slim, con un diseño aún más minimalista y apenas cuatro centímetros de grosor, que integra la tecnología de radiador pasivo en 'subwoofer'.

Samsung ha anunciado también el desembarco en España de una nueva generación de torres de sonido entre las que destaca el modelo MX-ST50B/ZF, con hasta 500W de potencia, sonido bidireccional, potenciador de bajos y modo karaoke. También está el MX-ST40B/ZF, que acompaña sus 300W de potencia con un juego de luces LED.

La resistencia al agua de ambos modelos ha sido mejorada al igual que su conectividad, que les permite gracias al modo Group Play combinar el sonido de hasta diez torres para un sonido más envolvente y sin necesidad de cables.