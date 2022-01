Samsung presentará Galaxy S22 el 8 de febrero, según Digital Daily

Acabada la feria de electrónica de consumo CES 2022, Samsung ya mira hacia la siguiente cita destacada del sector tecnológica, Mobile World Congress de Barcelona, pero antes llegará la presentación de su nuevo 'smartphone' insignia, el 8 de febrero.

La compañía tecnológica ha confirmado al medio coreano Digital Daily que celebrará un nuevo 'Galaxy Unpacked' el 8 de febrero, centrado en producto, mientras que dejará las novedades de ecosistema para el Mobile World Congress que se celebrará en Barcelona del 28 de febrero al 3 de marzo.

Se espera que 'Galaxy Unpacked' acoja la presentación de la serie Galaxy S22, buque insignia de la compañía de la primera mitad de año, que constaría de tres modelos. La preventa de estas novedades comenzaría al día siguiente, y la distribución general, el 24 de febrero.

Según el medio citado, el equipo de comunicación de Samsung Electronics, aunque ha confirmado a Digital Daily el evento, no ha adelantado más detalles sobre lo que mostrarán en él. "No podemos confirmar sobre productos que no hemos lanzado", han expresado.