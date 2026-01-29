Samsung prevé que la escasez de chips persista tras triplicar sus beneficios

Por Hyunjoo Jin y Heekyong Yang

SEÚL, 29 ene (Reuters) - Samsung Electronics prevé un agravamiento de la escasez de chips este año impulsada por el auge de la inteligencia artificial, ante una fuerte demanda de memoria que beneficia a su negocio principal de chips, pero que supone un obstáculo para otras unidades como los teléfonos inteligentes y las pantallas.

Samsung anunció el jueves que sus beneficios de explotación crecieron más del triple hasta alcanzar un récord en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve el fuerte poder de fijación de precios del principal fabricante mundial de chips de memoria, en un momento en que la carrera por desarrollar la inteligencia artificial tensiona la oferta de chips y hace subir los precios.

Sin embargo, advirtió que el aumento de los precios de los chips de memoria está elevando los costes de sus negocios de teléfonos inteligentes y pantallas, que cuentan con Apple

y Samsung como clientes, lo que provocó una caída del 1,2% en sus acciones tras el fuerte repunte de este año.

"Se espera que la importante escasez de productos de memoria en todos los ámbitos continúe por el momento", dijo Kim Jaejune, ejecutivo del negocio de chips de memoria de Samsung, a los analistas en su conferencia posterior a la publicación de resultados.

Kim prevé que cualquier expansión de la oferta será limitada en 2026 y 2027, mientras que la demanda relacionada con la inteligencia artificial seguirá siendo fuerte.

Samsung registró un beneficio operativo de 20 billones de wones (US$13.980 millones) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, en consonancia con sus estimaciones y por encima de los 6,49 billones de wones del año anterior.

Los ingresos de la empresa surcoreana aumentaron un 24% hasta alcanzar los 93,8 billones de wones en el trimestre con respecto al año anterior.

Los resultados de explotación del negocio de chips de Samsung, su principal fuente de ingresos, se un 470% hasta alcanzar un récord de 16,4 billones de wones en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, lo que supone más del 80% de su beneficio total.

Por el contrario, sus beneficios en el sector de la telefonía móvil descendieron un 10%, hasta los 1,9 billones de wones, presionados por el aumento de los precios de los chips.

"Se espera que las subidas de los precios de la memoria se aceleren este trimestre y es probable que den lugar a ganancias inesperadas, mientras que la carga del coste de la memoria se intensificará en su negocio de telefonía móvil", dijo Sohn In-joon, analista de Heungkuk Securities.

Sohn espera que los beneficios de Samsung se multipliquen por cinco hasta alcanzar unos 35 billones de wones en el trimestre actual con respecto al año anterior.

LOS MÓVILES SE ENFRENTAN A LA CUESTA ARRIBA DE LOS PRECIOS DE LA MEMORIA

Las divisiones de móviles y pantallas de la empresa advirtieron de un "año difícil", ya que se enfrentan a presiones de costes debido al aumento de los precios de la memoria.

La división de móviles tiene previsto colaborar con sus principales socios para garantizar una oferta estable de productos e "impulsar la eficiencia de los recursos para minimizar el riesgo de erosión de los beneficios", dijo Cho Seung, ejecutivo de Samsung Mobile, durante la conferencia. El codirector ejecutivo de Samsung, TM Roh, describió la grave escasez de chips como "sin precedentes" en una entrevista con Reuters, y añadió que no descartaba subir los precios.

"La forma en que la división defienda los márgenes a medida que avance el año será una cuestión clave", dijo Ko Yeongmin, analista de Daol Investment & Securities.

El negocio de pantallas también prevé que la demanda de "smartphones" se debilite en el trimestre actual debido al aumento de los precios de los chips y anticipa que los clientes presionarán para que se reduzcan los precios.

Los beneficios del negocio de pantallas de Samsung se duplicaron con creces hasta alcanzar los 2 billones de wones en el cuarto trimestre, gracias a las sólidas ventas de la serie iPhone 17 de su principal cliente, Apple.

Samsung afirmó que ya está produciendo sus chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) de próxima generación, o HBM4, y que tiene previsto enviarlos en febrero a petición de un "cliente importante", en aparente referencia a Nvidia

. También afirmó que los clientes están completando las pruebas de calificación.

Prevé que los ingresos totales por HBM aumenten más del triple este año, ya que ha conseguido pedidos para toda su capacidad de HBM para este año.

(1 dólar = 1430,3000 wones)

(Información de Hyunjoo Jin, Heekyong Yang y Joyce Lee; edición de Jamie Freed y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)