Samsung seguirá invirtiendo en chips, sin inmutarse por sus ganancias más bajas en 8 años

Por Joyce Lee y Heekyong Yang

SEÚL, 31 ene (Reuters) - La surcoreana Samsung Electronics Co Ltd indicó el martes que no tiene previsto recortar la inversión en chips este año, a pesar de que la debilidad de la economía mundial condena al sector a su peor caída en más de una década.

Las directrices se oponen a una tendencia más amplia de la industria a reducir el gasto y la producción, avivando la preocupación de que el mayor fabricante de chips de memoria del mundo tiene la intención de recurrir a sus profundos bolsillos y márgenes de beneficio superiores para ganar cuota de mercado a sus competidores más pequeños.

Greg Roh, jefe de investigación de Hyundai Motor Securities, estimó que la cuota de mercado de Samsung Electronics podría situarse en la segunda mitad del año en la parte alta del rango del 40% para los chips DRAM y en la mitad del rango del 30% para los chips de memoria flash NAND, desde el 43% y el 32%, respectivamente.

En lugar de recortar la inversión en respuesta a la ralentización de la demanda y la caída de los precios, Samsung señaló que frenaría orgánicamente la producción a corto plazo mediante el mantenimiento de las líneas, el ajuste de los equipos y el paso a procesos avanzados de fabricación de chips. También dijo que aumentaría la proporción de inversión de capital que se destina a investigación y desarrollo.

Los precios de las acciones de Samsung y de su compatriota SK Hynix Inc cayeron un 3,6% y un 2,4% respectivamente el martes.

Samsung dijo que el gasto de capital en 2023 sería similar al de 2022, en contraste con SK Hynix y Micron Technology Inc que han dicho que recortarían la inversión. En el sector de fabricación de chips por contrato, su mayor rival, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, también ha anunciado un recorte del gasto.

La compañía informó su beneficio trimestral más bajo desde 2014 y dijo que la persistente incertidumbre macroeconómica hará que la primera mitad de este año sea difícil, aunque espera que la demanda comience a recuperarse en el segundo semestre.

La utilidad operativa de octubre-diciembre, en 4,3 billones de wones (3.490 millones de dólares), fue el beneficio trimestral más bajo de Samsung en ocho años. Los ingresos cayeron un 8%, a 70,5 billones de wones.

Con los precios de los chips de memoria cayendo en porcentajes de dos dígitos en 2022, la ganancia de Samsung en chips se desplomó: a unos 270.000 millones de wones en el cuarto trimestre desde los 8,83 billones de wones de un año antes, marcando el mínimo desde el primer trimestre de 2009.

En el sector de la telefonía móvil, Samsung declaró que los beneficios del cuarto trimestre cayeron a 1,7 billones de wones, frente a los 2,66 billones del año anterior, debido a que el descenso de las ventas de teléfonos inteligentes de gama baja y media fue mayor de lo esperado.

(1 dólar = 1.232,6000 wones)

