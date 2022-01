Samsung trabaja en un plan para unificar las actualizaciones de 'software' de Galaxy en Europa

Samsung podría estar trabajando en un proceso de aceleración en el despliegue general de actualizaciones de 'software' en los dispositivos Galaxy en Europa con el fin de que exista una sola compilación por región y desaparezcan las limitaciones de los CSC.

La compañía coreana utiliza códigos de actualización específicos (CSC, por sus siglas en inglés) en sus dispositivos para determinar a qué países pertenecen según el lugar donde hayan sido adquiridos e implementar las actualizaciones de 'software' que les corresponden.

De ese modo, un 'smartphone' Samsung comprado en España no tendrá los mismos códigos que aquel que haya sido adquirido, por ejemplo, en Países Bajos u otro país europeo y, por lo tanto, no recibirán las actualizaciones de la marca de forma simultánea.

Esta casuística, que puede suponer un problema para los usuarios cuando viajen de un país a otro, va a ser resuelta con un plan en el que Samsung pretende compilar todas sus actualizaciones de 'software' en un único CSC para dispositivos adquiridos en Europa, según ha revisado Galaxy Club.

Los expertos de este portal especializado en dispositivos Galaxy comprobaron el año pasado cómo la versión 4G del Galaxy A52 contaba con menos compilaciones de CSC que otros teléfonos lanzados por el fabricante coreano previamente.

Samsung repitió este mismo patrón en el Galaxy Z Flip 3 y el Galaxy Z Fold 3, dispositivos en los que se ha constatado la no existencia de códigos locales. En su lugar, se incluye el código específico CSC EUX, un 'firmware' que comparten los últimos modelos de Samsung y unifica las actualizaciones de 'software'.

A estos terminales con un único código CSC se unirán los siguientes modelos. En concreto, Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra, Galaxy A53, Galaxy A33 y Galaxy A13. Actualmente, en todos ellos se están desarrollando el 'firmware' EUX europeo, como aseguran haber verificado en Galaxy Club.

No obstante, esta característica no se extiende a todos los dispositivos, puesto que algunos de Samsung cuentan con su propio 'firmware'. Esto es, códigos específicos -por ejemplo, PHE en España- que se incluyen en teléfonos vendidos por las propias compañías telefónicas y que no son libres. Esta sería la excepción del plan de compilación de actualizaciones en las que estaría trabajando Samsung.

A pesar de que este plan acabaría con la implementación local de las actualizaciones, así como el fin del acceso a las pruebas de programas beta por parte de grupos reducidos dependiendo de su CSC, solo estaría destinado a los nuevos lanzamientos de la marca.