Samsung y Hyundai anuncian inversiones nacionales tras acuerdo comercial entre EE. UU. y Corea del Sur

SEÚL, 16 nov (Reuters) - Samsung Electronics, Hyundai Motor y otros grandes fabricantes surcoreanos presentaron el domingo sus planes de inversión nacionales, en un momento en que el acuerdo comercial con Estados Unidos hace temer que la inversión en este país pueda debilitar la fabricación nacional.

Samsung Electronics añadirá una línea de producción de chips en su planta de la ciudad surcoreana de Pyeongtaek para satisfacer la creciente demanda en medio del auge mundial de la inteligencia artificial, como parte de las inversiones del grupo matriz de 450 billones de wones (US$310.790 millones) en el país durante los próximos cinco años, dijo la compañía.

El anuncio de Samsung se produjo mientras el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, celebraba el domingo una reunión con los líderes empresariales del país, después de que el viernes se cerrara un acuerdo comercial con Estados Unidos que incluía la promesa surcoreana de invertir US$350.000 millones en sectores estratégicos estadounidenses.

"Existe la preocupación de que la inversión nacional pueda reducirse a medida que se refuerzan las inversiones en Estados Unidos", dijo Lee en la reunión, al tiempo que pedía a las empresas que tuvieran más en cuenta las inversiones nacionales.

El presidente también pidió a las empresas que consulten con el Gobierno para hacer un buen uso del paquete de inversiones de US$350.000 millones para sus inversiones en el extranjero.

"Samsung aumentará la inversión nacional, creará puestos de trabajo de calidad para los jóvenes y se esforzará aún más por lograr un beneficio mutuo con las pequeñas y medianas empresas, así como con las empresas de riesgo", declaró Jay Y. Lee, presidente de Samsung Electronics.

En la reunión, Hyundai Motor Group anunció inversiones nacionales por valor de 125,2 billones de wones entre 2026 y 2030, mientras que los constructores navales Hanwha Ocean y HD Hyundai también dieron a conocer sus planes de inversión.

La nueva fábrica de Samsung, que fabricará chips de memoria, atenderá la demanda de servidores tradicionales y de IA, según un portavoz. Los precios de los semiconductores están subiendo a medida que la fiebre mundial de los fabricantes por producir chips de inteligencia artificial reduce la oferta de los necesarios para teléfonos inteligentes, ordenadores y servidores.

