Samsung y otras empresas surcoreanas prometen mayores inversiones locales tras acuerdo con EE. UU.

SEÚL (AP) — Samsung Electronics y otras grandes empresas surcoreanas anunciaron el domingo nuevos planes de inversión doméstica en una reunión con el presidente Lee Jae Myung, quien busca contrarrestar las preocupaciones de que las empresas priorizarán las inversiones en Estados Unidos bajo un acuerdo comercial.

La reunión de Lee con los líderes empresariales se produjo días después de que su gobierno finalizara un acuerdo comercial con Estados Unidos, en el cual Seúl se comprometió a invertir US$350.000 millones en industrias norteamericanas a cambio de evitar los aranceles más altos de la administración Trump.

Samsung, líder global en chips de computadora, declaró que invertirá 450 billones de wones (US$310.000 millones) en los próximos cinco años para expandir sus operaciones domésticas, incluyendo la construcción de otra línea de producción en su centro de manufactura en Pyeongtaek para satisfacer la creciente demanda global de semiconductores impulsada por la inteligencia artificial.

Samsung afirmó que la nueva línea, que comenzará a operar en 2028, es parte de su esfuerzo más amplio por asegurar capacidad de producción adicional en anticipación a la creciente demanda a medio y largo plazo de chips de memoria. La empresa también planea construir centros de datos de IA en la provincia de Jeolla del Sur y en la ciudad de Gumi para apoyar los esfuerzos del gobierno por reducir la brecha de desarrollo entre el área metropolitana de Seúl y otras regiones.

Hyundai Motor Group, el mayor fabricante de automóviles de Corea del Sur, indicó que planea invertir 125 billones de wones (US$86.300 millones) de 2026 a 2030 para expandir la investigación y desarrollo doméstico y avanzar en nuevas tecnologías como la IA, la robótica y los automóviles autónomos.

SK Group, otro gigante de los semiconductores, y los constructores navales Hanwha Ocean y HD Hyundai también anunciaron planes para aumentar sus inversiones domésticas. Ambos son centrales en los compromisos de Corea del Sur para impulsar la industria de construcción naval de Estados Unidos, un sector destacado por el presidente Donald Trump en las negociaciones con Seúl.

En su reunión con los directivos de las empresas, Lee reconoció al sector empresarial por ayudar a su gobierno a negociar el acuerdo comercial con Washington, pero instó a las empresas a mantener fuertes inversiones domésticas para aliviar las preocupaciones de que puedan reducir el gasto en casa para invertir más en Estados Unidos. Dijo que su gobierno está explorando varios pasos políticos, incluyendo la flexibilización de regulaciones, para ayudar a crear un entorno empresarial más favorable para las empresas.

Chey Tae-won, presidente de SK, cuyo grupo planea invertir al menos 128 billones de wones (US$88.300 millones) a nivel nacional hasta 2028 con un enfoque en la IA, señaló que la finalización de las conversaciones comerciales con Estados Unidos reduce las incertidumbres y allana el camino para una inversión doméstica más audaz.

El viernes, los dos gobiernos publicaron los detalles del acuerdo comercial, incluyendo US$150.000 millones en inversiones surcoreanas en el sector de construcción naval de Estados Unidos y US$200.000 millones adicionales en otras industrias norteamericanas, que Seúl dice estarán limitadas a US$20.000 millones por año para prevenir la inestabilidad financiera.

Estados Unidos acordó reducir los aranceles sobre los automóviles y piezas de automóviles surcoreanos del 25% al 15%, y aplicar aranceles sobre los semiconductores surcoreanos en términos "no menos favorables" que los otorgados a competidores comparables en el futuro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.