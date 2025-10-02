Samsung y SK Hynix alcanzan récords anuales tras acuerdos con OpenAI

Los gigantes tecnológicos surcoreanos Samsung y SK Hynix cotizaron el jueves a su nivel más alto en un año tras anunciar alianzas con el coloso de la inteligencia artificial OpenAI, lo que impulsó la bolsa del país asiático a un máximo histórico.

El repunte se produjo tras el anuncio el miércoles de que ambas empresas habían firmado acuerdos preliminares con OpenAI para suministrar chips y otros equipos para su proyecto Stargate, durante una visita a Seúl del director ejecutivo de la empresa creadora de ChatGPT, Sam Altman.

Samsung Electronics, la joya de la corona del mayor grupo empresarial de Corea del Sur, subió un 4,7% en las primeras operaciones, su nivel más alto en 52 semanas y el más elevado en casi cinco años.

SK Hynix, uno de los mayores fabricantes de chips de memoria del mundo, también cotizaba más de 10% al alza, su máximo en un año.

El repunte contribuyó a que el índice de referencia de Corea del Sur, el KOSPI, superara los 3500 puntos por primera vez en la historia, con una subida de más de 70 unidades en la sesión matinal.

Bautizada como Stargate, la iniciativa OpenAI se puso en marcha en junio bajo los auspicios de una campaña anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para invertir hasta US$500.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Se prevé que OpenAI requiera al mes hasta 900.000 placas de memoria conocidas como DRAM, y Samsung y SK Hynix afirmaron que ayudarán a suministrarlas.

hs/ceb/tc/arm/mas