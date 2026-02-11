Samu Aghehowa se lesiona y ve peligrar su participación en el Mundial con España

11 feb (Reuters) -

Las esperanzas de Samu Aghehowa de jugar con España en el Mundial han sufrido un duro revés después de que el jugador de 21 años sufriera una grave lesión de rodilla jugando con el Porto y se espera que esté fuera de juego durante varios meses.

Aghehowa, que jugó dos veces con España en la fase de clasificación, se perderá el resto de la temporada debido a la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en el empate 1-1 del Oporto con el Sporting de Lisboa el lunes.

Dado que el Mundial comienza en Norteamérica el 11 de junio, es poco probable que Aghehowa se recupere a tiempo para ganarse un puesto en la selección española.

"Estaré fuera de juego durante unos meses", escribió en las redes sociales.

Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora solo soy un aficionado más que anima para alcanzar nuestros objetivos", añadió Aghehowa, que —procedente del Atlético de Madrid— fichó por el Oporto de Madrid en agosto de 2024 y ha marcado 32 goles en 50 partidos de liga.

(Reportaje de Shrivathsa Sridhar en Bangalore; edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)