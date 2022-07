Samu Castillejo: "El objetivo principal es volver a Europa"

El nuevo fichaje del conjunto che reconoci贸 haber hecho "muchos esfuerzos" por jugar en el Valencia

MADRID, 13 Jul. 2022 (Europa Press) -

El delantero Samu Castillejo fue contundente fij贸 como "objetivo principal" el "volver a Europa" con su nuevo equipo, el Valencia, y como personal el "ayudar al club a conseguirlo", mientras que reconoci贸 el haber hecho "muchos esfuerzos" para aterrizar en el conjunto che, con el que ya tuvo "contactos" desde el mes de diciembre.

"Est谩 claro que como objetivo principal est谩 volver a Europa y objetivo personal ayudar al club a conseguirlo. El a帽o pasado no estuvieron en Europa, pero jugaron una final de copa. No lo consiguieron, pero han estado ah铆 siempre", declar贸 Castillejo en presentaci贸n como nuevo jugador del Valencia CF.

El malague帽o se reencuentra as铆 con Gennaro Gattuso, que ya fue su entrenador en el Milan. "Conociendo al m铆ster y la mentalidad ganadora que tiene, no ir铆a a un club que no tiene esa ambici贸n y esas ganas de entrar en Europa. El trabajo no solo lo tiene que hacer 茅l, nosotros como futbolistas tambi茅n y tenemos que remar todos en la misma direcci贸n", explic贸.

Samu Castillejo habl贸 de su relaci贸n con el t茅cnico italiano, del que explic贸 que es "muy cercano al futbolista" y que "sabe tratar muy bien a nivel personal al jugador", destacando tambi茅n su capacidad "a nivel de trabajar".

"Ya conozco al m铆ster desde hace 3 a帽os, que lo tuve en Mil谩n y ya en la primera llamada me dijo que estaba muy contento, que el club trabajaba muy bien, como un club grande y que no dudara en venir", a帽adi贸.

"a cualquier futbolista le gustar铆a jugar en el valencia"

Castillejo explic贸 que tuvo muy clara su decisi贸n. "Es el Valencia y a cualquier futbolista le gustar谩ia jugar en un club como el Valencia. Ya hab铆a habido contactos en el mes de diciembre. Era mi primera opci贸n. Cuando se abri贸 el mercado le dije a mi agente que mi primera opci贸n era jugar aqu铆, he hecho muchos esfuerzos por venir", asegur贸.

El extremo reconoci贸 que "siempre" hab铆a "estado en contacto" con el equipo valencianista, en "casi todos los mercados de fichajes". "Era un club al que quer铆a venir. Al final el m铆ster ha hecho que sea un poco m谩s f谩cil por la relaci贸n que tiene con el Milan", complet贸.

Sobre el final de su etapa en Mil谩n, Samu Castillejo coment贸 que "en este 煤ltimo a帽o seguramente ha habido cosas fuera de lo deportivo" y que "al final el club toma decisiones". "Cuando me ha tocado jugar y demostrar he estado listo. Tengo muchas ganas de triunfar y de demostrar que tengo muchas ganas de disfrutar", sentenci贸.

"me he sorprendido con el nivel t茅cnico y t谩ctico de los jugadores"

"Este club me trae muy buenos recuerdos porque es el primer estadio que pis茅 como futbolista profesional. Cuando se juega como visitante es muy inc贸modo porque aprieta mucho y tenerlo como local ser谩 una alegr铆a", asegur贸 Samu Castillejo.

El malague帽o se present贸 como un jugador diferente a cuando lleg贸 al Villarreal con 20 a帽os. "Tengo 27, experiencia de haber jugado con jugadores muy buenos y vengo con hambre, ganas de trabajar y ense帽arle al grupo que siendo un grupo se pueden conseguir grandes cosas", declar贸.

Samu Castillejo se define como un jugador "muy vistoso" que destaca por su "verticalidad, desborde y uno contra uno". "Mi rol favorito es extremo derecho, que es lo que he venido haciendo todos estos a帽os. Pero estoy a disposici贸n del m铆ster, tengo ganas de trabajar y poder jugar", destac贸.

Tras su primer entrenamiento con el Valencia, la primera impresi贸n del malague帽o es que "hay muy buenos jugadores y un nivel de trabajo muy intenso". "Vengo de jugar con jugadores muy buenos pero cuando he llegado aqu铆 me he sorprendido del nivel t茅cnico y t谩ctico de los jugadores y creo que hay mucho por mejorar", asegur贸.

"Se ve que hay un buen grupo, hay jugadores j贸venes, les gusta trabajar, est谩n todos implicados, me han acogido muy bien y estoy muy contento", concluy贸 Samu Castillejo.

Sean bay: "somos optimistas con los avances del nuevo estadio"

En la presentaci贸n del futbolista tambi茅n compareci贸 Sean Bai, el director general del club, que puso en valor el esfuerzo del club por intentar "mejorar la cercan铆a" con la afici贸n y la prensa y con "empezar la temporada en las mejores condiciones posibles".

Bai revel贸 que fueron 4.500 las nuevas altas de socios que ha registrado el Valencia, "que se unen a las m谩s de 30.00 que ya renovaron su abono".

El directivo habl贸 tambi茅n sobre c贸mo est谩 en este momento el asunto del Nuevo Mestalla. "Somos optimistas con los avances del nuevo estadio tras el acuerdo con el ayuntamiento y las modificaciones del nuevo proyecto que presentaremos en el ayuntamiento en las pr贸ximas semanas", explic贸.