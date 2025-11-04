Samuel Lino, fichaje récord del fútbol sudamericano: 31,6 millones de euros

La transferencia de Samuel Lino al Flamengo, procedente del Atlético de Madrid, ascendió al equivalente a 31,6 millones de euros, según un balance del club consultado este lunes por la AFP, un récord como el fichaje más alto hecho por un equipo del fútbol sudamericano.

El balance financiero trimestral del equipo de Rio de Janeiro da cuenta del pago de 195,1 millones de reales por el extremo de 25 años, fichado a finales de julio, que representan 31,6 millones de euros.

La operación, que inicialmente había sido estimada por portales especializados como Transfermarkt en 22 millones de euros, deja atrás la marca establecida por el Palmeiras cuando pagó 25,5 millones a principios de año al Barcelona por el centrodelantero Vitor Roque.

