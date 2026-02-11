San Diego elimina a Pumas y se cita con Toluca en octavos de su primera Concachampions

El San Diego FC de Estados Unidos avanzó a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf el martes, a pesar de perder 1-0 ante los Pumas de México en la revancha de esta serie de primera ronda.

En partido jugado en el estadio Olímpico Universitario, en la capital mexicana, los Pumas no pudieron remontar la derrota 4-1 sufrida en la ida y perdieron la eliminatoria por un global de 4-2.

Pedro Vite, al minuto 47, marcó el único tanto del encuentro.

El San Diego FC, fundado en 2023 y con apenas una temporada en la MLS, es uno de los cinco debutantes en esta Copa de Campeones de la Concacaf, junto con los clubes canadienses Vancouver FC y Atlético Ottawa, el Universidad O&M de República Dominicana y el Monunt Pleasant de Jamaica.

En octavos de final, San Diego FC se cruzará con el Toluca, actual bicampeón mexicano, que se clasificó de manera directa para dicha instancia.

Este martes, el conjunto del sur de California tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja al minuto 13 cuando el delantero noruego Amahl Pellegrino estrelló un disparo en el poste del arco defendido por el veterano arquero costarricense Keylor Navas.

Los Felinos mexicanos desperdiciaron un contragolpe al 27: el brasileño Juninho llegó con velocidad al área del San Diego y conectó un disparo raso que atajó el guardameta Pablo Sisniega.

El gol de los Pumas se gestó en un tiro libre de Pedro Vite desde el sector derecho. La pelota buscaba un rematador, pero terminó en el arco del San Diego sin que nadie la rozara.

La escuadra mexicana estuvo cerca del segundo tanto al minuto 79 con cabezazo que Guillermo Martínez estrelló en el poste.

Más tarde, en el segundo partido de vuelta de primera ronda de este martes, los Tigres de México recibían al Forge de Canadá. El partido de ida terminó empatado 0-0.