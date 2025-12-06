San Diego evalúa acuerdo de US$30 millones por muerte de adolescente negro en tiroteo policial

SAN DIEGO (AP) — La fiscalía de la ciudad de San Diego acordó pagar $30.000.000 a la familia de un joven de 16 años que murió por disparos de la policía en enero pasado, en lo que sería uno de los acuerdos más grandes en un caso de muerte relacionada con la policía en la historia de Estados Unidos.

Una resolución que autoriza el acuerdo propuesto con la familia de Konoa Wilson se añadió a la agenda del consejo de la ciudad para la mañana del martes.

“Lo que le sucedió a Konoa fue un fracaso catastrófico de la policía”, dijo el abogado de la familia, Nick Rowley, en un comunicado enviado el sábado por correo electrónico a The Associated Press. “Un joven de 16 años corría por su vida. No era una amenaza ni un sospechoso, sin embargo, fue tiroteado por la espalda por un policía que solo lo vio por un segundo antes de decidir apretar el gatillo”.

Si se aprueba, el acuerdo superaría los $27.000.000 que la ciudad de Minneapolis acordó pagar a la familia de George Floyd, cuyo asesinato en mayo de 2020 por un policía que se arrodilló sobre su cuello provocó un ajuste de cuentas racial a escala nacional.

Las imágenes de vigilancia y de cámaras corporales del 28 de enero mostraron a Wilson huyendo de alguien que sacó un arma y le disparó en una estación de tren del centro. Al salir de la estación, Wilson se encontró con el policía de San Diego, Daniel Gold.

En una demanda contra la ciudad y Gold, la familia alegó que el agente “instantáneamente, sin ninguna advertencia”, disparó dos tiros a Wilson mientras corría, alcanzándolo en la parte superior del cuerpo. En la demanda se identificó a la víctima como afroestadounidense.

“Solo después de disparar al fallecido y verlo caer al suelo, el acusado GOLD finalmente anunció ‘Policía de San Diego’”, se indica en la demanda, que fue presentada en junio. “Los acusados cometieron actos de violencia racial contra el fallecido, un adolescente, al dispararle en la espalda mientras corría junto al acusado GOLD, en un intento de llegar a un lugar seguro”.

Wilson fue declarado muerto en el Centro Médico de Salud de la Universidad de California en San Diego menos de una hora después.

En un punto de la agenda publicado el viernes se indica que el acuerdo se pagaría del Fondo de Responsabilidad Pública.

El teniente Chris Tivanian, portavoz del Departamento de Policía de San Diego, dijo a The New York Times que Gold permanecía en una asignación administrativa a la espera de los resultados de una revisión del caso por parte de la fiscalía.

“Era un novato y disparó antes de anunciar quién era. No creo que sea un mal hombre, pero hizo algo muy, muy malo e imprudente”, comentó Rowley sobre Gold durante una llamada de Zoom con reporteros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.