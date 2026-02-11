San Diego y Tigres avanzan a octavos en la Copa de Campeones de Concacaf

El San Diego FC de Estados Unidos y los Tigres de México avanzaron a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el martes tras eliminar a los Pumas mexicanos y al Forge canadiense, respectivamente, en las revanchas de primera ronda

En el primer partido del día jugado en el estadio Olímpico Universitario, en la capital mexicana, los Pumas vencieron 1-0 al San Diego FC que salió avante gracias a su holgado triunfo de 4-1 en el partido de ida

En la primera Concachampions de su incipiente historia, el San Diego FC ganó la eliminatoria por un global de 4-2

El ecuatoriano Pedro Vite, al minuto 47, marcó el único tanto del encuentro de vuelta

"No nos alcanzó, la eliminatoria se fue allá (en San Diego) en veinte minutos. Nos faltó contundencia y el portero de ellos fue figura. Es un fracaso porque teníamos que pasar a la siguiente ronda, pero no hay ningún reproche a los jugadores", declaró Efraín Juárez, entrenador de los Pumas

El San Diego FC, fundado en 2023 y con apenas una temporada en la MLS, es uno de los cinco debutantes en esta Copa de Campeones de la Concacaf, junto con los clubes canadienses Vancouver FC y Ottawa, el Universidad O&M de República Dominicana y el Monunt Pleasant de Jamaica

En octavos de final, San Diego FC se cruzará con el Toluca, actual bicampeón mexicano, que se clasificó de manera directa para dicha instancia

Este martes, el conjunto del sur de California tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja al minuto 13 cuando el delantero noruego Amahl Pellegrino estrelló un disparo en el poste del arco defendido por el veterano arquero costarricense Keylor Navas

Los Felinos mexicanos desperdiciaron un contragolpe al 27: el brasileño Juninho llegó con velocidad al área del San Diego y conectó un disparo raso que atajó el guardameta Pablo Sisniega

El gol de los Pumas se gestó en un tiro libre de Pedro Vite desde el sector derecho. La pelota buscaba un rematador, pero terminó en el arco del San Diego sin que nadie la rozara

La escuadra mexicana estuvo cerca del segundo tanto al minuto 79 con cabezazo que Guillermo Martínez estrelló en el poste

- Los Tigres destrozaron al Forge -

En el segundo partido de este martes, los Tigres golearon 4-1 al Forge en el estadio Universitario

El marcador global quedó 4-1 a favor de los Felinos tras el empate 0-0 tramitado la semana anterior en Canadá en un frío extremo

En su debut con los Tigres, el delantero uruguayo Rodrigo "el Búfalo" Aguirre hizo el 1-0 con un remate de cabeza casi sobre la línea de meta al minuto 22

Aguirre también se encargó de hacer el 2-0 con un disparo de zurda a segundo palo, al 71

El Forge se acercó al 80 con un penal ejecutado por Brian Wright

Apenas un minuto después, el argentino Ángel Correa firmó el 3-1 con un disparo desde los linderos del área

La goleada de 4-1 se consumó al 86 cuando el brasileño Joaquim Pereira definió el 4-1 con un disparo fulminante en el área

El rival de los Tigres en octavos de final saldrá de la llave entre el FC Cincinnati de Estados Unidos y el O&M, que se celebrará el 18 y el 25 de febrero