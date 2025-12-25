San Francisco recibe a Bears en un duelo crucial en el panorama de playoffs de la NFC

Kyle Shanahan y los 49ers han tenido que navegar en un mar de lesiones durante toda la temporada. Sin embargo, 17 semanas de adversidades pueden tener sus recompensas. Dos triunfos más les permitirían jugar el resto de los playoffs en casa.

“Pero, para nosotros, una vez que entramos a playoffs y todo lo demás, será una batalla por sí misma. Así que ese es un camino completamente distinto. Tenemos que brindar una buena actuación y ganar el partido del domingo contra Chicago", dijo el quarterback de San Francisco Brock Purdy.

El panorama es complicado, pero si hay un equipo probado en situaciones aciagas son los 49ers. El primer obstáculo es la visita de unos Bears que han ganado siete de sus últimos ocho encuentros y también están en posición de aspirar al primer lugar de la Conferencia Nacional (NFC).

San Francisco (11-4) ha logrado sobreponerse a ausencias —temporales o permanentes— de algunos de sus principales jugadores, incluidos Purdy, Fred Warner, Brandon Aiyuk y Nick Bosa, para ganar cinco duelos consecutivos, superando a la oposición 172-90 en ese lapso.

Si los 49ers han sido dominantes para cerrar la campaña, los Bears (11-4) han sido consistentes. Dramáticamente consistentes. Y, de la misma forma, nadie podrá decir que no saben lidiar con la adversidad.

Chicago está en posición de ganar su división por primera vez desde 2018 gracias a Ben Johnson, un entrenador de primer año; Caleb Williams, un quarterback con dos temporadas en la liga, y a un equipo que ejecuta con un temple que va más allá de la experiencia. Los Bears tienen marca de 7-2 en partidos definidos por siete puntos o menos en la actual temporada y Williams encabeza a toda la NFL con seis remontadas en el último cuarto.

Texans (10-5) en LA Chargers (11-4)

Los Texans buscan convertirse en el quinto equipo desde 1990 en avanzar a la postemporada después de iniciar la campaña con marca de 0-3, y el primero desde que ellos mismos lo consiguieron en 1998. Es fácil cambiar el rumbo cuando se tiene a la mejor defensiva de la NFL.

Pero su visita del sábado a Los Ángeles viene con riesgos que no han visto durante la racha de siete victorias que impulsó su transformación. Enfrente tendrán a unos Chargers con la tercera mejor defensiva de toda la liga, una unidad que sin duda pondrá a pruebas a un ataque de los Texans que ha encontrado la victoria haciendo el mínimo necesario.

Houston ha rebasado la marca de los 23 puntos apenas en dos ocasiones durante su racha actual y solo cinco veces en todo el año. Eso podría ser insuficiente ante unos Chargers que han ganado siete de sus últimos ocho encuentros, presumen la cuarta mejor defensiva en la zona roja —ante un equipo que es el segundo peor ataque en las últimas 20 yardas— y vienen de vencer a los protagonistas del pasado Super Bowl en dos de sus últimos tres cotejos.

Los Texans pusieron fin a la temporada de los Chargers el año pasado con un triunfo 32-12 en la ronda de comodines al interceptar un envío del quarterback Justin Herbert. Una actuación similar los pondrá en playoffs por tercera vez en tres campañas bajo la tutela del coach DeMeco Ryans.

Filadelfia (10-5) en Buffalo (11-4)

Una semana después de arruinar los playoffs de millones de equipos de Fantasy con su actuación más discreta de la temporada, Josh Allen busca mantener a Buffalo en la lucha por el título divisional. La prueba en puerta, una visita del campeón Filadelfia.

Pese a su actuación de 130 yardas en el triunfo de 23-20 sobre Cleveland, los Bills se aseguraron su séptimo viaje consecutivo a postemporada. Pero el domingo necesitan hilvanar su quinta victoria para mantener las aspiraciones de ganar la División Este de la Conferencia Americana (AFC) por sexto año en fila, aunque para ello necesitan ayuda.

Filadelfia, que se convirtió en el primer equipo en 21 años en repetir como campeón del Este de la NFC, aún tiene posibilidades de salir del tercer lugar entre los preclasificados para la postemporada. Para ello necesita recomponer el camino de una inconsistente ofensiva, la cual ha maquillado sus estadísticas con la ayuda de una débil oposición las últimas dos semanas.

Rumbo a playoffs

AFC

Denver ya está clasificado a playoffs, pero un triunfo combinado con una derrota de los Chargers dará a los Broncos el título divisional.

Jacksonville ya está clasificado. Una victoria en combinación con un revés de Houston dará a los Jaguars el cetro divisional.

Nueva Inglaterra: Ya tiene boleto a playoffs, pero una victoria aunada a una derrota de Buffalo será suficiente para asegurar la división.

Buffalo ya está clasificado.

Pittsburgh avanza a playoffs como campeón divisional con un triunfo propio o una derrota de Baltimore.

Houston asegura un lugar en postemporada si gana o si Indianápolis cae.

NFC

Seattle: Ya está clasificado, pero un triunfo y una serie de resultados podrían darle el título divisional y el primer lugar de la Conferencia Nacional.

Filadelfia ya tiene su boleto a postemporada como campeón de la División Este.

Los Rams ya están clasificados a postemporada.

San Francisco ya tiene lugar en los playoffs.

Chicago ya tiene un pasaje para la postemporada, pero una victoria más o una derrota de Green Bay dará a los Bears el campeonato de la división.

Green Bay avanza a postemporada si triunfa o si Detroit pierde.

Carolina puede ganar el cetro divisional con un triunfo en combinación con una derrota de Tampa Bay.

Calendario

La penúltima semana inicia con una triple cartelera el día de Navidad. Primero, Cowboys (6-8-1) visita a Washington (4-11). Posteriormente, los Lions (8-7) viajan a Minnesota (7-8). Por la noche, los Broncos (12-3) van a casa de Kansas City (6-9).

La acción continúa el sábado con los siguientes compromisos. Primero, Texans (10-5) viaja a casa de los Chargers (11-4). Más tarde, Ravens (7-8) visita Green Bay (9-5-1) en un encuentro crucial entre dos conjuntos que podrían no contar con sus quarterbacks titulares.

La semana continúa el domingo con: Seahawks (12-3) en Carolina (8-7); Cardinals (3-12) en Cincinnati (5-10); Jaguars (11-4) en Indianápolis (8-7); Steelers (9-6) en Cleveland (3-12); Tampa Bay (7-8) en Miami (6-9); Patriots (12-3) en NY Jets (3-12); Giants (2-13) en Las Vegas (2-13); Saints (5-10) en Tennessee (3-12); Filadelfia (10-5) en Buffalo (11-4); y Bears (11-4) en San Francisco (11-4).

La jornada concluye el lunes con los Rams (11-4) en Atlanta (6-9). Dos de las tres derrotas de Los Ángeles esta temporada han sido en tiempo extra. Los Falcons han anotado 10 puntos o menos en cuatro partidos este año.

___

El periodista de Associated Press Josh Dubow, en Santa Clara, California, contribuyó con este despacho.