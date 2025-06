San Francisco y otras ciudades de EEUU cierran el mes del Orgullo LGBTQ+ con fiesta y protestas

NUEVA YORK (AP) — Un mes de celebraciones del Orgullo LGBTQ+ alcanzó su clímax el domingo con desfiles y marchas en Nueva York y otras grandes ciudades de todo el mundo.

Las celebraciones del Orgullo suelen ser una jornada en donde los alegres desfiles callejeros se mezclan con protestas políticas, pero las ediciones de este año adoptaron una postura más desafiante en Estados Unidos, después de que los republicanos encabezados por el presidente Donald Trump han intentado revertir políticas favorables para la comunidad LGBTQ+.

El tema de las festividades en Manhattan fue "Levántate: Orgullo en Protesta". En San Francisco el tema fue "La Alegría Queer es Resistencia", mientras que en Seattle simplemente fue "Más Fuerte".

Lance Brammer, un maestro de 56 años originario de Ohio que asistía a su primer desfile del Orgullo en Nueva York, dijo que se sentía "validado" mientras quedaba maravillado con el tamaño de la celebración más antigua y grande del país.

"Con el clima político que tenemos, parece que están tratando de eliminar a toda la comunidad LGBTQ, en especial a la comunidad trans", dijo mientras vestía una alegre camisa de varios colores. "Y esto solo muestra que tienen una lucha por delante si piensan que van a lograr eso con todas estas personas y con todo este apoyo".

Doriana Feliciano, una autodenominada aliada LGBTQ, sostenía una pancarta con la leyenda "Por favor, no pierdan la esperanza" en apoyo a sus amigos que no pudieron asistir el domingo.

"Estamos en un momento muy progresista, pero todavía hay odio, y siento que esta es una gran manera de crear conciencia", subrayó.

El desfile de Manhattan recorrió la Quinta Avenida con más de 700 grupos participantes recibidos por enormes multitudes. La celebración pasará frente al Stonewall Inn, un bar gay en Greenwich Village donde una redada policial en 1969 desencadenó protestas y avivó el movimiento por los derechos LGBTQ+.

El lugar es ahora un monumento nacional. La primera marcha del Orgullo se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York en 1970 para conmemorar el primer aniversario del levantamiento de Stonewall.

Más tarde el domingo, los manifestantes en San Francisco, sede de otro de los eventos del Orgullo más grandes del mundo, desfilarán por la calle Market en el centro de la ciudad, hacia los escenarios de conciertos instalados en Civic Center Plaza.

Más tarde el domingo, los manifestantes en San Francisco, sede de otro de los eventos del Orgullo más grandes del mundo, desfilarán por la calle Market en el centro de la ciudad, hacia los escenarios de conciertos instalados en Civic Center Plaza.

El enorme Ayuntamiento de San Francisco es sede de una fiesta al concluir la marcha. Denver, Chicago, Seattle, Minneapolis y Toronto, Canadá, se encuentran entre las otras grandes ciudades de América del Norte que organizan desfiles del Orgullo el domingo. Varias ciudades en todo el mundo, incluidas Tokio, París y Sao Paulo, realizaron sus eventos a principios de este mes, mientras que otros se llevarán a cabo más adelante, como en Londres el mes entrante y Río de Janeiro en noviembre. Desde que llegó a la presidencia en enero, Trump ha apuntado específicamente a las personas transgénero, eliminándolas de las fuerzas armadas, impidiendo que los programas de seguros federales cubran cirugías de afirmación de género para jóvenes y tratando de mantener a los deportistas transgénero fuera de las competencias femeninas. Peter McLaughlin dijo que ha vivido en Nueva York durante años, pero nunca ha asistido al desfile del Orgullo. El residente de Brooklyn de 34 años dijo que este año se sintió obligado a participar al ser un hombre transgénero. "Mucha gente simplemente no entiende que dejar que las personas vivan no les quita nada de su propia experiencia, y ahora mismo es importante mostrar que sólo somos personas", manifestó McLaughlin. Gabrielle Meighan, de 23 años, dijo que sentía que era importante asistir a las celebraciones de este año porque se llevan a cabo días después del décimo aniversario del fallo histórico del 26 de junio de 2015 de la Corte Suprema en el caso Obergefell vs. Hodges, el cual reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. "Es realmente importante alzar la voz por nuestros derechos y declarar por qué es importante para nosotros ser incluidos", expresó. Manhattan también acogió el domingo la Marcha de la Liberación Queer, un evento que gira en torno al activismo ante la preocupación de que el desfile más convencional se haya vuelto demasiado corporativo. Los manifestantes que sostenían carteles que incluían "La afirmación de género salva vidas" y "No hay Orgullo en el apartheid" marcharon hacia el norte desde el Memorial del Sida hasta Columbus Circle, cerca de Central Park. Entre los obstáculos que enfrentan los grupos defensores de los derechos de los homosexuales este año está la pérdida de patrocinios corporativos. Las empresas estadounidenses han retirado su apoyo a los eventos del Orgullo, reflejando un retroceso más amplio en los esfuerzos de diversidad e inclusión en medio de un cambio en el sentimiento público. NYC Pride dijo a principios de este mes que alrededor del 20% de sus patrocinadores corporativos retiraron o redujeron su apoyo, incluidos PepsiCo y Nissan. Los organizadores del Orgullo de San Francisco dijeron que perdieron el apoyo de cinco grandes donantes, incluidos Comcast y Anheuser-Busch.