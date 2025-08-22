LA NACION

San Javier acogerá el próximo martes un partido entre ElPozo Murcia Costa Cálida FS y Corinthians
SAN JAVIER (MURCIA), 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Pabellón Príncipe Felipe de San Javier (Murcia) acogerá el próximo 26 de agosto, a las 20.30 horas, un partido amistoso de fútbol sala que enfrentará a ElPozo Murcia Costa Cálida FS y al SC Corinthians brasileño, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El director general de Deportes de la Región, Fran Sánchez, agradeció este viernes la acogida del municipio y comentó durante la presentación que la entrada será gratuita, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar con esta cita de la pretemporada del equipo 'charcutero'.

El concejal de Deportes de San Javier, Sergio Martínez, dijo que para el municipio "es un orgullo acoger este partido y acercar a nuestros niños y clubes locales al deporte profesional en su propia casa" y recordó que los jugadores de la cantera entrenan a diario en el mismo pabellón donde ahora podrán ver a sus ídolos.

Fran Serrejón, director general de ElPozo Murcia Costa Cálida, por su parte afirmó que "jugar en San Javier es como estar en casa" y subrayó que el encuentro se podrá seguir también en directo por el canal de YouTube del equipo murciano.

