San Lorenzo vence 1-0 a Central Córdoba en liga argentina

BUENOS AIRES, 31 ene - San Lorenzo de Almagro venció el sábado 1-0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero con un gol de Gregorio Rodríguez en la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino

En el partido disputado en el estadio Pedro Bidegain, el "Ciclón" sacó su segundo triunfo consecutivo tras la derrota como local en el inicio de la competencia

"Acumular dos triunfos seguidos en nuestro fútbol es complejo. Nos lo debíamos en casa, teníamos muchas ganas de jugar acá con nuestra gente y ganar", dijo el director técnico Damián Ayude en conferencia de prensa

El gol que le dio la victoria a San Lorenzo lo anotó Rodríguez a los 55 minutos, luego de un centro bajo de Alexis Cuello desde el sector izquierdo

Por su parte, en el estadio Libertadores de América, Independiente de Avellaneda igualó 1-1 como local frente a Vélez Sarsfield, sumó el tercer empate y sigue sin ganar en el torneo

Vélez abrió el marcador a los 31 minutos a través de Jano Gordon, mientras que el mismo futbolista anotó un minuto después un gol en contra de su portería para darle la igualada a Independiente

En otros partidos del sábado, Platense venció 2-1 en su visita a Talleres de Córdoba, en tanto que Atlético Tucumán y Huracán igualaron 1-1. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)