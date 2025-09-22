San Luis arrolla a Santos y João Pedro se confirma como goleador en el fútbol mexicano

Con un doblete del delantero ítalo-brasileño João Pedro, el Atlético San Luis goleó de visita 4-1 al Santos el domingo en el estadio Corona, en Torreón, en el último partido por la novena fecha del Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los Guerreros del Santos desperdiciaron la oportunidad de ponerse en ventaja al minuto 11 cuando el chileno Bruno Barticciotto falló un penalti atajado por el arquero Andrés Sánchez.

Al minuto 37, el uruguayo Juan Sanabria marcó de tiro libre el 1-0 para el Atlético sanluisino, con un zurdazo que superó la barrera y se guardó en el ángulo superior derecho del arco santista.

Al 50, Benjamín Galdames anotó el 2-0 con un remate dentro del área chica.

Diez minutos después, San Luis hiló una larga secuencia de toques que el brasileño João Pedro coronó con un derechazo potente para el 3-0.

Los Guerreros descontaron al 63 con un cabezazo del colombiano Kevin Balanta.

João Pedro sentenció el 4-1 con un testarazo al filo del área chica, al 72.

Con su doblete, el delantero ítalo-brasileño se confirmó como goleador del torneo con ocho tantos.

Con este resultado, el Atlético San Luis llegó a 10 puntos y el Santos se quedó con siete unidades.

El viernes en el inicio de la jornada, Cruz Azul se asumió el liderato con 23 puntos al vencer 3-2 a Juárez, viniendo de atrás, en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Para La Máquina del Cruz Azul esta fue su séptima victoria consecutiva en el primer torneo bajo el mando del director técnico argentino Nicolás Larcamón.

El Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, goleó 5-0 al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo en el estadio Caliente, en Tijuana.

El astro colombiano James Rodríguez, capitán del León, no viajó para este partido debido a una lesión en el Tendón de Aquiles.

Martial debutó

Durante la actividad sabatina, los Rayados del Monterrey desperdiciaron una ventaja de dos goles y el América les sacó el empate 2-2 en la recta final del partido, en el estadio BBVA, en Monterrey.

Al minuto 90 de este juego se dio el debut del delantero francés Anthony Martial con los Rayados.

El Toluca de Antonio Mohamed goleó de visita 3-0 al Guadalajara de Gabriel Milito en el estadio Akron, en Zapopan.

Resultados de la jornada:

Viernes:

Necaxa-Puebla 1-0

Cruz Azul-Juárez 3-2

Mazatlán-Atlas 1-1

Tijuana-León 5-0

Sábado:

Pachuca-Querétaro 0-2

Pumas-Tigres 1-1

Guadalajara-Toluca 0-3

Monterrey-América 2-2

Domingo:

Santos-Atlético San Luis 1-4

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9

2. Monterrey 22 9 7 1 1 20 11 9

3. Toluca 19 9 6 1 2 22 11 11

4. América 18 9 5 3 1 18 10 8

5. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9

6.

Tigres 16 9 4 4 1 17 9 8

7. Pumas 13 9 3 4 2 12 10 2

8. Pachuca 13 9 4 1 4 11 10 1

9. Juárez 12 9 3 3 3 10 11 -1

10. León 11 9 3 2 4 8 14 -6

11. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 15 15 0

12. Necaxa 9 9 2 3 4 8 14 -6

13. Guadalajara 8 9 2 2 5 11 16 -5

14. Santos 7 9 2 1 6 12 17 -5

15. Mazatlán 7 9 1 4 4 10 15 -5

16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7

17. Querétaro 7 9 2 1 6 9 16 -7

18. Puebla 4 9 1 1 7 7 22 -15

