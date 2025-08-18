San Marino: Juvenil futbolista solidario

Sin esos médicos no estaría aquí. Así que es un agradecimiento, pero no sólo eso. Mi madre me lo sugirió, al igual que mi abuela, quien ha mantenido contacto constante con la asociación de voluntarios 'La Prima Coccola' desde entonces. No le di demasiadas vueltas y escribí mi historia. Es algo hermoso", afirmó Capicchioni.

El futbolista de 19 años del Virtus Acquaviva de San Marino, que nació con apenas 28 semanas de gestación, contó su decisión al diario Resto del Carlino tras haberse graduado recientemente de la escuela secundaria.

"Era muy pequeño, pero hoy estoy sano y fuerte. Cuando crecí, mis padres me contaron esos momentos, que no fueron fáciles para ellos. Mi madre no me vio hasta horas después de dar a luz", narró Capicchioni, quien nació el 12 de mayo de 2006 y permaneció hospitalizado durante meses.

Capicchioni agregó que desea regresar a la unidad para "ver con mis propios ojos y también dar esperanza a quienes están pasando por esa situación hoy".

"Quiero enviar un mensaje a todos los padres y familiares que están hoy en esa habitación del hospital, cuidando a sus pequeños: tengan fe. Soy la prueba de que incluso los más pequeños, con el amor y los cuidados adecuados, pueden crecer fuertes y prosperar. Están en buenas manos", aseguró Capicchioni. (ANSA).