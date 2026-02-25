San Remo: Casi 10 millones de espectadores en la primera noche

El año pasado, la primera noche del festival tuvo un promedio de 12,63 millones de espectadores, equivalente a una cuota de pantalla del 65,3%. (ANSA) El Festival ya tiene su primera clasificación provisional —sin orden de posiciones— resultado de la votación del jurado de la Sala de Prensa, TV y Web. En la lista figuran los cantantes Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez y Masini.

Para su quinto festival, Carlo Conti se encomendó al padrino histórico del certamen, Pippo Baudo. Fue su voz —"Buenas noches, bienvenidos al Festival de la Canción Italiana, bienvenidos al Festival de Sanremo"— la que abrió una velada marcada por las presentaciones de los 30 artistas en competencia, la ovación al maestro Peppe Vessicchio, la arrolladora actuación de Tiziano Ferro, la reunión de los dos Sandokan y la celebración de los 80 años de la República Italiana.

"Pippo, Pippo", coreó el Teatro Ariston, mientras un emocionado Conti rendía el "merecido" homenaje a Baudo, a quien dedicó esta edición. En el tradicional traspaso de estafeta regresó al escenario Olly, ganador de 2025 con "Balorda Nostalgia". "Es lindo comenzar desde donde lo dejamos", sonrió el director artístico, desatando de inmediato el karaoke en la sala.

Baudo presentó simbólicamente a Laura Pausini, recordando imágenes de 1993 cuando la lanzó al estrellato, con apenas 18 años, interpretando "La Solitudine".

"Estoy muy feliz, gracias por este sueño", expresó la coanfitriona. Reveló que cuando Conti le propuso acompañarlo, llamó precisamente a Baudo: "Laura, ¨estás lista? No tengas miedo, adelante", le dijo. "Y aquí estamos". Entre bromas sobre su acento romano, confesó: "Tengo miedo de equivocarme, pero me siento tranquila; estoy en casa, estoy con ustedes".

La nostalgia alcanzó su punto máximo cuando resonó la frase "dirige la orquesta el maestro Peppe Vessicchio", evocando a figuras históricas como Mike Bongiorno, Fabio Fazio, Raffaella Carr…, Gianni Morandi y Amadeus, en un recorrido ideal por la historia del certamen. "Entró en nuestras casas con la fuerza de su talento, pero Peppe fue también un hombre, un esposo, un padre y un amigo maravilloso", dijo Pausini.

Conti anunció un homenaje a Ornella Vanoni para este miércoles: "estará con nosotros su sobrina Camilla Ardenzi, para regalarnos su versión de Eternit…".

"La invitada de honor de este festival", subrayó Conti, fue Gianna Pratesi, de 105 años, quien hace ocho décadas votó por primera vez en el referéndum del 2 de junio de 1946. "En mi casa todos eran de izquierda, voté por la República, ­por fin votaban las mujeres!", exclamó.

Conti pidió un aplauso: "Su testimonio debe ser ejemplo para los jóvenes, porque lo que tenemos hoy es fruto de quienes incluso dieron la vida por nosotros".

Tiziano Ferro celebró 25 años de carrera con un set vibrante: comenzó a capela con Ti scatter• una foto, siguió con La differenza tra me e te, Lo stadio y Xdono, y presentó su nuevo sencillo Sono un grande. "Por fin puedo decir que hice bien las cosas, incluso frente a los 'haters'", afirmó. Entre risas, lanzó a Pausini: "El próximo año tú y yo juntos; si Carlo se va, llego yo".

El público también bailó con los éxitos de Max Pezzali, invitado fijo en el escenario flotante, y con Voil… de Elettra Lamborghini. El Ariston recibió además a Sal Da Vinci con Rossetto e CaffŠ y luego vibró con su tema en competencia Per sempre s.

Un amor de tres décadas fue el que cantó Raf en Ora e per sempre, dedicado a su esposa Gabriella Labate. Entre las presentaciones más sólidas destacó Fulminacci con Stupida sfortuna. Serena Brancale conmovió hasta las lágrimas con Qui con me, dedicada a su madre fallecida. Ermal Meta interpretó su emotiva nana Stella Stellina y llevó bordado en la camisa el nombre de Amal, una niña víctima en Gaza.

Al entregarle el ramo, Conti cerró con un deseo: "Que las flores sean solo para celebrar y no para colocarlas sobre las tumbas de niños que no tienen nada que ver con las locuras de los hombres". (ANSA).