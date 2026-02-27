San Remo: Elisa y la propuesta de "directora artística" del célebre festival

Elisa sonríe y comenta su 'candidatura' a la dirección artística del festival, propuesta por sus colegas que compiten este año

Competidora dos veces en el Ariston —en 2001 cuando ganó con la canción Luce (Puestas de Sol en el noreste), y en 2022, cuando quedó segunda con "O forze sei tu"— e invitada en varias ocasiones, la cantautora triestina, clase 1977, sabe bien que tener las llaves del festival en la mano sería un buen paso adelante "hacia la igualdad de género, incluso en el contexto de San Remo". "Nunca ha habido una mujer directora artística", explica

En 76 ediciones, de hecho, solo seis mujeres tuvieron el papel de presentadoras principales: Lilli Lembo, en escena en 1961 junto a la actriz Giuliana Calandra; Maria Giovanna Elmi en 1978, Loretta Goggi en 1986, Raffaella Carrá en 2001, Simona Ventura en 2004 y Antonella Clerici, la última 'mujer sola al comando', en 2010. Aún más despiadadas son las estadísticas relativas a la dirección artística, un papel nunca confiado a una mujer, a excepción de la codirección de Carla Vistarini junto a Pino Donaggio y Giorgio Moroder, en 1997

"Sería una dificultad monstruosa desde muchos puntos de vista. En el sentido de que eres cantante —reflexiona Elisa Toffoli, que también es directora de videoclips, actriz de teatro, fotógrafa, escritora y actriz de doblaje— y tienes que elegir las canciones de otros cantantes. Quizás San Remo sea una de las tareas más difíciles de la vida, muy difícil; tienes que cambiar tu número de teléfono. Entonces es una gran presión, una responsabilidad, eres mucho más susceptible a los ataques que otros que vienen de otro campo; ese es tu campo, y tienes que hacerlo bien", añade la artista interceptada en la Semana de la Moda de Milán en el desfile del diseñador Marco Rambaldi, que la había vestido para el concierto "verde" de San Siro

"Sobre el papel, en teoría, nosotros, los artistas, músicos y compositores, deberíamos saber un poco más que otros cómo funciona. Pero en realidad, ¿quién lo sabe", agrega, y explica que su San Remo sería ante todo "verde" "Me gustaría. "Solo pongo luces regeneradas, velas", bromea, explicando que "lo importante siempre son las canciones: si consigues traer canciones bonitas, elige canciones bonitas; se ha hecho mucho, y eso es lo que cuenta". Según Elisa, "para ser director artístico de San Remo hay que ser un poco cazatalentos para hacer un buen trabajo". Luego hay que elegir de forma muy variada, hay que hacer un espectáculo como si fuera un DJ, hay que hacer un set list que genere onda"

Se abstiene de emitir juicios sobre el festival actual: "No veo mucho el festival porque estoy un poco ocupada, estoy haciendo otras cosas en este momento. En los últimos días he visto pequeñas piezas y necesito escuchar más. Tengo que implicarme, también porque el sábado todos mis amigos vendrán a mi casa con las tarjetas de votación. Hay un amigo mío que es muy apasionado, casi fanático; con él solo puedes hacer comentarios durante la publicidad"

En los últimos días, Carlo Conti también abogó por una mayor representación femenina: "Espero que la presencia de mujeres sea cada vez más numerosa incluso en el escenario, no puedo decir dónde", puntualizó, probablemente en alusión a una posible dirección artística femenina

Y si Fiorella Mannoia dijo estar "disponible" en las últimas semanas, Elisa recibió el respaldo del subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi: "Es una artista que tiene una estructura, una capacidad de abstraerse de lo que es totalmente su gusto: el festival de San Remo debe hacer una propuesta más amplia, debe ser capaz de interceptar los gustos de más personas, de más generaciones. Creo que Elisa podría hacerlo". "Serían buenos pasos hacia la igualdad de género, incluso en el contexto de San Remo -especifica--. Nunca ha habido una directora artística"

