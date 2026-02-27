San Remo: Eros Ramazzotti y Alicia Keys brillan en la tercera noche

Ramazzotti, por su parte, celebra su historia con Adesso Tu, a 40 años exactos de su victoria entre los Campioni en el Festival di Sanremo, presentación precedida por un video de Pippo Baudo.

Cuatro décadas después, reflexiona: "Humanamente soy peor que antes; el éxito no me cambió ni me hizo sentir superior, pero me dio la fuerza para hacer lo que más me gusta. Es hermoso hacerlo, aunque sabemos lo que está pasando en el mundo y espero que las cosas cambien".

En la tercera noche del festival dirigido por Carlo Conti, que bajó levemente en audiencia —9 millones 53 mil espectadores y 59,5% de share, un punto y medio más que el debut pero aún por debajo de la barrera psicológica de los 10 millones—, la emoción también tuvo las voces de grandes intérpretes que revivieron clásicos escritos por Mogol y grabados en la memoria colectiva.

Sanremo le entregó el premio a la trayectoria, a pocos meses de cumplir 90 años, el próximo 17 de agosto, y el Ariston le regaló una larga ovación de pie.

"Una acogida así me conmovió", comentó el autor, quien ha registrado 1.776 canciones y vendido 523 millones de discos en el mundo. Entre tantos éxitos, su favorita es Dormi amore, escrita con Gianni Bella e interpretada por Adriano Celentano en 2007: "Se la dediqué a mi esposa. Hablo de lo que será su vida y la mía cuando ya no sea mi vida, pero nuestro amor sobreviva".

También quedó para el recuerdo la interpretación de Laura Pausini con Heal the World de Michael Jackson, junto a los pequeños cantores del Coro dell'Antoniano y el Coro de Caivano.

El mensaje se resumió en la consigna proyectada al fondo del escenario: "Make Music Not War". "Todos queremos un mundo sin guerras, y lo queremos por ellos", dijo la artista.

En total black, entre encajes, transparencias y un brillante en el diente, la modelo rusa Irina Shayk fue la otra coanfitriona de la noche, aunque quedó relegada a un rol ornamental de otros tiempos. El idioma no ayudó, aunque le dijo a Conti: "Estoy aquí por ti". El director artístico incluso la hizo girar para mostrar el profundo escote en la espalda.

Pausini remató: "Eres un bombón".

La noche había abierto con la final de las Nuevas Propuestas: ganó Nicol• Filippucci, exconcursante de Amici, con Laguna, imponiéndose a Angelica Bove, que con Mattone obtuvo el Premio de la Crítica Mia Martini y el de la Sala de Prensa Lucio Dalla. "Es un sueño, de verdad", celebró Filippucci.

Al cierre de la velada, el top cinco quedó conformado por los cantantes Arisa, Sayf, LuchŠ, Serena Brancale y Sal Da Vinci. (ANSA).