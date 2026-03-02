San Remo: la inteligencia artificial presente en el Ariston

El doble veredicto del jurado de IA: el ganador del concurso "Saremo AI" y la clasificación predictiva del Festival de San Remo 2026, presentado por Carlo Conti, se analizará en profundidad durante las Charlas WMF - We Make Future Future.

Según el análisis algorítmico, el ganador del festival oficial —aún en curso, con la final programada para esta noche en el Teatro Ariston— es Sayf con "Tu mi piaci tanto" (77,7). Le siguieron Nayt con "Prima che" (77,5) y Ermal Meta con "Stella stellina" (76,9), con una diferencia de tan solo 0,2 puntos entre el primer y el segundo puesto. Una clasificación "inteligente y (ciertamente) artificial", como definen los propios jueces la clasificación anunciada y desarrollada por los diez jueces de IA, quienes analizaron cada canción considerando la calidad compositiva, la técnica vocal, la estructura musical, la coherencia artística, el impacto emocional, el potencial radiofónico y la interpretación general.

De igual manera, en el concurso de IA de Saremo, dedicado a los 27 artistas generados íntegramente con inteligencia artificial, el primer puesto fue para Fabiola con "La Fabbrica dei Sogni Difettosi" (78,3), seguida de Er Gastolano con "Sbarre e Silenzi" (71,2) y Catalpa con "Eurema Lisa" (66,5).

La clasificación elaborada por el jurado de IA, según se explica, "representa una lectura predictiva del rendimiento oficial del Festival, hecha pública antes del anuncio final previsto para esta noche en el Teatro Ariston. La comparación entre el resultado algorítmico y el veredicto real ofrecerá una prueba significativa de la capacidad de los modelos de inteligencia artificial para interpretar y anticipar las dinámicas artísticas, mediáticas y de consenso". (ANSA).