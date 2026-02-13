San Remo: Laura Pausini, "estamos aquí para hacer música, no la guerra"

El primero en llegar fue el cantautor Leo Gassmann, quien, sonriente y emocionado, admitió que "nunca esperó encontrarse con el jefe de Estado".

Pero poco a poco, todas las figuras importantes de San Remo, encabezadas por Conti, Pausini y el director ejecutivo de la RAI, Giampaolo Rossi, entraron en el Palacio del Quirinal para su histórico primer encuentro con Mattarella, en el marco de una jornada marcada por el entusiasmo y la elegancia.

En tanto, la divina Patty Pravo, excusada y "muy decepcionada", estuvo ausente por gripe. "Lo más hermoso", comentó un emocionado Pausini, "fue cuando Mattarella nos dijo que la música popular es una parte importante de la cultura de nuestro país".

"En 33 años, pocas veces vi a instituciones exponerse de esta manera. A menudo nos llaman bufones; la música también es entretenimiento, pero hacemos este trabajo con sinceridad, intentando ofrecer calidad, con la conciencia de representar a Italia".

La artista, asimismo, afirmó: "No somos solo canciones pop, estamos aquí para hacer música, no la guerra, sobre todo".

Poco después, al ser consultada sobre si Mattarella asistirá al festival, Pausini respondió: "Parece que sí. Sabe mucho de cosas y nos dijo que recuerda el primer San Remo. Tenía 10 años y recuerda a algunos de los cantantes, al narrador, con exactitud, porque por aquel entonces estaba en la radio".

Para Pausini, también fue una oportunidad para responder a la polémica que siguió a la interpretación del himno nacional italiano durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

"Me interesan las personas en las que creo y que, afortunadamente, me dieron una opinión positiva: Vasco Rossi y Céline Dion".

Después, hubo un intercambio con Enrico Lucci, corresponsal de Striscia la Notizia, quien le preguntó si era cierto que todos los artistas son de izquierdas.

"En un país piensan que soy fascista, en otro que soy comunista, en otro no sé qué", respondió.

"No soy una persona comprometida políticamente porque no soy capaz de gestionar, ni emocional ni culturalmente, lo que implica seguir un partido", completó.

Mientras, el cantautor albanés nacionalizado italiano, Ermal Meta, aseguró que quedó muy impactado por las palabras de Mattarella: "Era la primera vez que lo conocía; es un hombre de una elegancia única y hace citas muy cultas".

"Dijo que la música forma parte de la cultura de un país y, como tal, de alguna manera, la preserva; es la memoria histórica de ese país. Y es un honor formar parte de ella", añadió.

Por su lado, el cantante J-Ax, con un elegante atuendo campestre, pantalones con flecos y botas, admitió que, delante de Mattarella, por respeto, se quitó el sombrero: "No lo habría hecho por nadie más en este palacio".

Entre risas, además, explicó que no aspira a ser presidente de la República, sino, como mucho, primer ministro y luego dictador.

Luego, se puso serio y enfatizó: "Mattarella reconoció que la industria musical italiana también es una parte importante del Producto Bruto Interno (PBI). Fue agradable escuchar eso en un país donde el trabajo que hacemos, no solo los músicos, sino también quienes trabajan en el mundo del espectáculo, a menudo no es reconocido".

"Casi me parece que la gente, algunos, piensan que no trabajamos. En cambio, se requiere mucho compromiso, disciplina y, como todo, hay que hacer sacrificios para triunfar", añadió.

Por su lado, el actor y cantante Sal Da Vinci también se mostró "orgulloso" de las palabras de reconocimiento del presidente.

Y la cantautora Levante reiteró su negativa a representar a Italia en Eurovisión si ganaba San Remo: "No he cambiado de opinión en absoluto", y respecto a Mattarella, dijo: "El presidente es un hombre maravilloso, una persona muy humana".

"Es un gran orgullo también para nosotros, los sicilianos", agregó.

Efectivamente, el jefe de estado se ganó el corazón de todos: desde los jóvenes Samurai Jay, Lda y Aka 7Even, quienes afirman que "solo estar aquí es un momento increíble", hasta Ditonellapiaga, quien para la ocasión lució un vestido de su abuela y comentó: "Es extremadamente simpático".

El cantante Fulminacci compartió la misma línea, al expresar que los participantes se sintieron "muy cercanos a él como persona".

Entre tanto, para Maria Antonietta (Letizia Cesarini) y Colombre (Giovanni Imparato), pareja en la vida y en el arte, fue "un privilegio estar aquí; Mattarella es verdaderamente sabio".

Para Mara Sattei, "fue un gran honor", mientras Tommaso Paradiso y Enrico Nigiotti se alegraron de haber recibido los buenos deseos y el ánimo del presidente para la carrera.

"Sinceros" deseos, recalcó Sayf, mientras Elettra Lamborghini comentó que Mattarella dio un discurso "muy motivador".

Para Raf, dijo "cosas hermosas, brillante como siempre", en tanto Eddie Brock definió el encuentro como "una gran emoción".

Finalmente, Nayt manifestó: "Somos realmente muy afortunados de tener este bagaje cultural". (ANSA).