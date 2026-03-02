San Remo: Sal Da Vinci gana el festival de la canción

Derrotó a Sayf en la recta final con "Tu mi piaci tanto"

Ditonellapiaga, con "Che fastidio!", quedó en tercer lugar, ganando también el Premio Giancarlo Bigazzi a la Mejor Composición Musical

Arisa quedó en cuarto lugar con "Magica favola", y Fedez & Masini, considerados entre los favoritos, en quinto lugar con "Male necessario". Ambos artistas también ganaron el Premio Bardotti a la Mejor Letra, mientras que Fulminacci, con "Stupida felicit…", ganó el Premio de la Crítica Mia Martini

Esta es la respuesta a un final que lidia con los ecos del ataque a Irán y la crisis internacional: en los minutos en los que la noticia de la muerte de Alí Jamenei circulaba alrededor del mundo, la velada se abría con una reflexión del presentador Carlo Conti y las copresentadoras Laura Pausini y Giorgia Cardinaletti, que relanzaba el llamamiento de UNICEF en favor de los niños, especialmente en zonas de guerra

"Por un lado, queremos que el pueblo iraní se libere de la opresión y el sufrimiento; por otro -enfatizó Cardinaletti- se está gestando un conflicto cuyo desenlace desconocemos. El papel del servicio público es intentar comprender qué sucederá; lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo gracias al trabajo de nuestros corresponsales"

"­Paz, paz!", coreaba el público del teatro Ariston a mitad de la velada. Y varios artistas se hicieron oír. Le Bambole di Pezza cantó "Resta con me", Cleo mostró la frase "Give Peace a Chance" bordada en su vestido lencero rosa empolvado y gritó: "­Démosle una oportunidad a la paz!". Leo Gassmann concluyó su actuación con Naturale, cantando: "­Abajo la guerra y las tiranías, viva la paz y el amor!"

Por su parte, Ermal Meta cantó "Stella Stellina": esta canción infantil es un grito de dolor "por todos los niños silenciados por las bombas". Michele Bravi cerró su "Prima o poi" con una reflexión: "Aquí tenemos el lujo de celebrar una noche increíble; no olvidemos lo que está pasando en el mundo"

"Creemos que la felicidad y la paz son un esfuerzo colectivo: todos somos responsables y siempre podemos hacer algo", dijeron Maria Antonietta y Colombre, en la competencia con "La felicit… e basta"

La presentación en directo de Conti de su sucesor fue un evento único en la historia del festival y de la Rai. Pasadas las 23 (hora local), el director artístico se dirigió al público: "Es un gran honor, es la primera vez que ocurre en San Remo. Puedo anunciar oficialmente que Stefano De Martino será el presentador y director artístico del próximo festival",adelantó, y tomó de la mano al presentador de "Affari Tuoi"

"Es un verdadero honor, un gesto inesperado de generosidad que siempre recordaré. Quiero agradecer a la RAI, y ahora, a seguir adelante", comentó De Martino, colocando la mano de Conti sobre su pecho ("escucha", el corazón latiendo con fuerza) y pidiéndole que no apagara el teléfono

Con esta acción, la compañía le da un año para prepararse para el próximo festival. El invitado especial fue Andrea Bocelli: llegó montado en su caballo blanco, Caudillo, a la entrada del Teatro Ariston y, al piano —presentado por imágenes de Pippo Baudo—, cantó "Il mare calmo della sera", una canción escrita por Zucchero, entre otros, con la que ganó la categoría de Artista Revelación en 1994, seguida de "Con te partir•". El público se puso de pie para ovacionarlo

Los eternos Pooh celebraron su historia, pero estaban en el escenario de la Piazza Colombo, donde Conti se unió a ellos para recibir el Premio a la Trayectoria

La comedia surrealista de Nino Frassica retomó el tema donde lo dejó hace un año, con su peinado al estilo Malgioglio, el "Decamerón" del talentoso presentador y la inesperada noticia de Novella Bella

La página cambió con Gino Cecchettin y los 301 nombres de mujeres asesinadas en los últimos tres años, desfilando al fondo de la sala. Entre ellos, el de su hija Giulia, asesinada en 2023, y se conmovió. Su mensaje a las mujeres fue: "No están solas, su libertad no es negociable, exigir respeto es lo mínimo que podemos hacer. No estamos en guerra contra los hombres, sino contra el machismo tóxico que nos está minando la vida. El amor no grita, no duele, deja que la vida sea libre"

Pausini recordó la "señal de socorro", el gesto de cerrar la mano para pedir ayuda en situaciones de violencia doméstica o peligro

San Remo cerróa como empezó, bajo el lema de la familia

Mientras que la de Sal Da Vinci es una conmovedora promesa de amor eterno, Raf cantó "Ora e per sempre" para su esposa Gabriella Labate, quien lo observaba con lágrimas en los ojos entre el público

Tommaso Paradiso cantó "I Romantici" y luego se despidió de su madre: "No pensé que lo lograría. Estoy vivo. Te agradezco a ti y a Dios por estar vivo". Serena Brancale lucía el vestido de su difunta madre, a quien está dedicada la conmovedora canción "Qui con me". Sayf, la revelación del festival, cantó "Tu mi piaci tanto" y fue a tomar de la mano a su madre, Samia. Fue la noche de las madres: Samurai Jay también involucró a la suya al final de "Ossessione", con un cierre emotivo. (ANSA)