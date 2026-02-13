San Valentín, los museos de Nápoles invitan a los enamorados del arte

En el Museo y Real Bosco di Capodimonte, a las 11.00 se realizará la visita guiada temática "Attraverso lo specchio di Rinaldo" ("A través del espejo de Rinaldo"), incluida en la entrada ordinaria con reserva obligatoria. El recorrido estará centrado en episodios de la "Gerusalemme Liberata" vinculados a pinturas de los Carracci y Andrea Vaccaro que representan el jardín de la maga Armida, seductora del héroe cristiano.

Organizada por la asociación "Amici di Capodimonte", la propuesta se extenderá a otras obras de la colección que narran historias de amor en sus distintas expresiones: desde el deseo pasional hasta el amor romántico, los afectos familiares y la amistad profunda.

Como símbolo de la jornada, un pequeño corazón pintado por Luca Giordano formará parte del itinerario. Además, durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, las parejas que visiten el Real Bosco podrán acceder a descuentos en el bar y restaurante del Giardino Torre y La Stufa dei Fiori.

En el Mann, la visita guiada —incluida en la entrada— comenzará a las 16.00 y pondrá en diálogo piezas arqueológicas con obras modernas y contemporáneas, destacando continuidades, transformaciones y contrastes en la representación de los sentimientos a lo largo de los siglos.

El Palacio Real, por su parte, lanza la iniciativa "Innamorarsi a Corte": de 20.00 a 24.00 (último ingreso a las 22.30) se podrán visitar el Apartamento de Etiqueta y el Museo de la Fábrica. El Jardín Pensil y el Museo Caruso mantendrán sus horarios ordinarios.

Con estas iniciativas, Nápoles convierte el Día de San Valentín en una ocasión para celebrar el amor a través del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. (ANSA)