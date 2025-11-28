San Vicente y las Granadinas tiene un nuevo primer ministro tras 24 años

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — San Vicente y las Granadinas juramentó el viernes a un nuevo primer ministro por primera vez en 24 años, después de que Godwin Friday, del Nuevo Partido Democrático, venciera a Ralph Gonsalves del Partido de la Unidad Laborista.

Gonsalves fue elegido por primera vez en marzo de 2001, lo que lo convierte en uno de los líderes democráticos con más años de servicio en la historia reciente.

Fue un firme defensor del presidente venezolano Nicolás Maduro y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

El partido de Gonsalves publicó una breve declaración en Facebook tras las elecciones del jueves: “Te amamos, SVG, y seguiremos trabajando y abogando por ti. Esto no es el final, es el comienzo”.

El partido moderado conservador de Friday ganó 14 de las 15 circunscripciones del archipiélago del Caribe oriental.

“La gente ha salido y ha dicho... ‘Queremos un futuro mejor para nosotros’”, afirmó Friday mientras cientos de personas se reunían en Kingstown, la capital, para apoyarlo, muchos de ellos, soplando vuvuzelas con entusiasmo.

”¡Friday! ¡Friday! ¡Friday!” coreaban mientras lo recibían al desembarcar en la isla principal de San Vicente.

Señaló que su campaña comenzó con reuniones en aldeas mientras el apoyo comenzaba a crecer.

“Sé que hay muchos desafíos por delante”, dijo a la multitud.

Horas después, Friday fue juramentado en una breve y solemne ceremonia. Prometió mejorar los estándares de vida y ser un primer ministro para todos, independientemente de su tendencia política.

“Sabemos que somos un país pobre, pero podemos hacer mucho más con lo que tenemos de lo que estamos haciendo actualmente”, manifestó.

Friday prometió crear más empleos, aumentar los salarios, mejorar la seguridad e invertir en infraestructura clave en el país de más de 100.000 habitantes.

San Vicente y las Granadinas depende en gran medida del turismo, tiene una tasa de desempleo del 18%, un índice de pobreza del 26% y aún lucha por recuperarse de la erupción del volcán La Soufrière, ocurrida en abril de 2021.

El partido de Friday ha abogado anteriormente por un programa de ciudadanía por inversión y por establecer lazos más estrechos con China, mientras que el partido de Gonsalves había mantenido durante mucho tiempo fuertes relaciones con Taiwán.

Bajo el liderazgo de Gonsalves, San Vicente y las Granadinas firmó el mes pasado un acuerdo de libre movimiento que facilitaría que sus ciudadanos se trasladen a ciertos países del Caribe sin necesidad de visa o permiso de trabajo.

Gonsalves también ayudó a organizar una reunión de emergencia entre los líderes de Venezuela y Guyana, que llegaron a San Vicente en diciembre de 2023 para abordar una amarga disputa fronteriza.

El primer ministro jamaicano Andrew Holness escribió el viernes en las redes sociales que Gonsalves ha sido una voz fuerte dentro de Caricom, un bloque comercial regional, “al abogar constantemente por una cooperación regional más profunda y una comunidad caribeña más integrada”.

“Su pasión por el regionalismo y su inquebrantable creencia en el valor de la acción colectiva han ayudado a dar forma a muchas conversaciones importantes en nuestra Comunidad”, escribió Holness.

El político jamaicano también felicitó a Friday y dijo que esperaba trabajar con él: “Su elección significa un nuevo capítulo para el pueblo de San Vicente”.

El viernes, el gobierno de Maduro expresó su disposición a trabajar con Friday mientras agradecía a Gonsalves, llamándolo “un líder caribeño cuyo compromiso con la integración regional y la defensa de los intereses del Caribe ha sido ejemplar”.

Friday se postuló anteriormente contra Gonsalves en las elecciones de 2020 y perdió.

Cientos de seguidores vestidos de amarillo y azul pasaron la mayor parte del viernes en Kingstown para apoyar al nuevo primer ministro. Algunos se agolparon sobre un ataúd de cartón cubierto con carteles de campaña del partido de Gonsalves mientras soplaban vuvuzelas sobre él.

Más tarde, soltaron el ataúd al mar y se despidieron.

El videoperiodista de LA NACION Kenton Chance en Kingstown, San Vicente, y Jorge Rueda en Caracas, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.