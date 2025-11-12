Sánchez acusa a la derecha española de sacrificar servicios públicos para hacer negocios "inmorales"

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, acusó al conservador Partido Popular de deteriorar los servicios públicos para hacer negocios "inmorales" en las regiones que gobierna como Andalucía, donde enfrenta un escándalo por los atrasos en exámenes de detección del cáncer de mama.

En una comparecencia en el Congreso, el dirigente izquierdista reprochó implícitamente a la oposición conservadora la privatización de los servicios públicos, en particular en el sector de la sanidad.

"Hay gobiernos autonómicos que están usando este dinero, dinero de la gente, para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás son legales, pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país", lanzó Sánchez.

El líder socialista fustigó al gobierno conservador de la región de Madrid, pero especialmente al andaluz presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, una influyente figura dentro del Partido Popular (PP).

Las autoridades andaluzas reconocieron que al menos 2.300 mujeres en los últimos años no fueron informadas de los resultados de sus mamografías, realizadas en hospitales públicos, particularmente en Sevilla.

En estos casos concretos, se trata de resultados "no concluyentes" o que presentan "lesiones sospechosas" que no han sido comunicados a las pacientes, a pesar de implicar la necesidad de someterse a nuevos exámenes en el corto plazo.

"Bastaba antes una llamada, una llamada breve, rutinaria para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó, y lo más grave es que aún se desconoce por qué", subrayó Sánchez.

"Lo que sí está llegando son excusas, son ceses cosméticos, son manipulaciones informativas que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto", agregó sobre el escándalo que ya le costó el puesto, entre otros, a la responsable regional de salud.

Moreno Bonilla, que debe enfrentar elecciones regionales el próximo año, presentó sus "disculpas" a las afectadas y anunció un plan de choque. Sin embargo, las autoridades andaluzas no han aclarado las causas del fallo.

Miles de personas, principalmente mujeres, se manifestaron a finales de octubre en Sevilla para protestar contra estos atrasos. Una asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama en Andalucía anunció que demandará a las autoridades por el caso.

