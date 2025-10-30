Sánchez acusa al PP de convertir el Senado en una “máquina del fango” para el “acoso” y la “vendetta”

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido cerrar su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ haciendo un alegato en el que ha acusado al PP de convertir la Cámara Alta en un “lodazal” al servicio de la “máquina del fango” para el “acoso” y la “vendetta”. “El Senado no nació para ser la sucursal parlamentaria de una estrategia partidista”, ha proclamado Sánchez al término de su comparecencia en el Senado, que ha durado más de cinco horas, donde ha denunciado la “burda instrumentalización” de la Cámara Alta por parte de la mayoría absoluta del PP. Después de decir que respeta “profundamente” el Senado, Sánchez ha expresado su “enorme pena” por el “lodazal” que, a su juicio, están practicando en la Cámara Alta los parlamentarios de PP y Vox, insistiendo en que los ‘populares’ están haciendo uso de su mayoría absoluta “con fines absolutamente deleznables”. “El Senado nació para ser una Cámara de representación territorial, de control democrático. Y hoy, por culpa de algunos, esta Cámara se está utilizando, se está desnaturalizando y se está desprestigiando. Han convertido el Senado en institución al servicio de la máquina del fango”, ha sostenido. “UNA CAZA DE BRUJAS” Dentro de la comisión, ha dicho que todo lo que no sea la labor que ha hecho su Gobierno contra la corrupción es el “circo” del PP y un “inmenso bulo construido a base de manipulaciones, de recortes de periódicos y de campañas de desigualdad”. “Una caza de brujas montada para engañar a la ciudadanía, tratar de ocultar la buena marcha del país, generar ruido ante la impotencia de articular un proyecto sólido para España. Han convertido esta comisión de investigación en algo que nada tiene que ver ni con comisión ni con investigación”, ha añadido. Y es que Sánchez augura que esta comisión de investigación tiene “poco recorrido” porque, aunque lleven hechos los titulares, “los españoles ya no creen sus mentiras”.