Sánchez admite que Ábalos fue de su "máxima confianza", pero dice que sus "hábitos personales" le repugnan

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido desde la comisión de investigación del Senado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, Sánchez ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, aunque ha defendido que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

No obstante, Sánchez ha reconocido que le repugnan los "hábitos personales" de Ábalos tras conocerse los audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

En cualquier caso, Sánchez ha admitido que Ábalos fue de su "máxima confianza", asegurando que el exministro tenía unas "cualidades políticas que son claras" en el sentido de que era una "persona elocuente" y que era "una persona sólida políticamente".

PERO SU MARCHA DEL GOBIERNO FUE POR OTRO MOTIVO

Al ser preguntado por los motivos por los que cesó a Ábalos en 2021, Sánchez ha querido contextualizar ese año con la desescalada de la pandemia, motivo por el cuál ha dicho que afrontó una crisis de Gobierno para afrontar la otra etapa del Covid-19.

Por ello, ha insistido en desmentir los "rumores" de que podría estar al tanto de las conductas de Ábalos: "En cuanto tuve conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia, cuestión distinta a lo que han hecho otras organizaciones.

Durante esta parte del interrogatorio, la senadora de UPN ha sacado a colación a "la banda del Peugeot", incluyendo también a Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, algo con lo que Sánchez ha respondido con ironía.

Tras preguntarle María del Mar Caballero cuántos iban en el "Peugeot", Sánchez se ha extrañado con esa cuestión y ha respondido con ironía: "Pues depende del día". Esto ha provocado que la senadora de UPN haya dicho que se alegra de que "se lo esté pasando bien", a lo que Sánchez ha dicho que no es que se lo pase bien, sino que le parece "una pérdida de tiempo".