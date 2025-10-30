Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE gastos "anecdóticos", nunca por encima de 1000 euros

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque asegura que estas cantidades en ningún caso han superado los 1000 euros en cada ocasión y fueron "anecdóticos". Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado donde ha sido convocado por el Partido Popular para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García y sobre los pagos emitidos por Ferraz. "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso, ha indicado a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero. En ese sentido ha negado que esos pagos en metálico hayan sido superiores a 1000 euros, lo que iría en contra de la legalidad. El jefe del Ejecutivo no ha podido concretar la cantidad de esos pagos que ha recibido, aunque ha asegurado que siempre se produjeron previa presentación de un justificante. "Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron anecdóticos", ha señalado a preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo. Sánchez se ha defendido señalando que algunos senadores no diferencian entre dinero en efectivo, que provenga de fuentes legítimas, como afirma es el caso del PSOE y "dinero negro". VE "NORMAL" PAGOS EN METÁLICO También ha señalado que el PSOE pagaba gastos en efectivo, al igual que lo hacían otras instituciones españolas como el Senado y ha reprochado que la Cámara Alta dejara de realizar esta práctica "curiosamente" poco antes de su comparecencia. Los senadores de la oposición han reprochado a Sánchez el uso de efectivo y pagos en sobres a Ábalos y Koldo García, que en ocasiones superaban los 1000 euros. Caballero ha asegurado que en su formación "no pululan sobres" y los reintegros se hacen mediante transferencia bancaria. Sánchez considera "normal" que se liquiden gastos en efectivo "siempre con la factura" y dentro de los "límites de la legalidad" para cubrir los pagos adelantados por responsables del PSOE.