Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE pero nunca por encima de 1000 euros
LA NACION
MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque asegura que estas cantidades en ningún caso han superado los 1000 euros.
Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado donde ha sido convocado por el Partido Popular para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García.
"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso.
