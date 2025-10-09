Sánchez advierte a Ayuso de que llegará hasta el TC para garantizar el derecho al aborto

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha avisado de que utilizará todos los medios legales a su alcance y llegará hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para garantizar el derecho al aborto.

Sánchez responde así a unas declaraciones de Ayuso este mismo jueves en las que se ha negado a crear un registro de objetores al aborto, "una lista negra de médicos" como la ha tildado, tal como le exige el Gobierno central.

"El Gobierno utilizará todos los instrumentos legales a su alcance, para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y si hace falta llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", ha indicado Sánchez en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

En respuesta a las citadas declaraciones de la presidenta madrileña, ha lamentado que "esta era la libertad que prometía Ayuso" que consiste, afirma, en "volver a los viajes clandestinos a Londres", según ha indicado.

"Al clasismo, al señalamiento. Volver 50 años atrás", ha añadido, asegurando que no lo van a permitir.

Ayuso ha hecho estas declaraciones en la sesión de control en la Asamblea regional a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le ha reclamado que "cumpla la ley" y remita el listado de objetores.

La dirigente 'popular' ha replicado que "no se va a señalar a nadie" ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a "ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo".

"No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha rematado.

En las semanas previas Sánchez ya había pedido reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, aunque el PP le cerró la puerta, dado que sus votos son imprescindibles para conseguir la mayoría necesaria.