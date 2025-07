Sánchez alerta ante la evolución de los incendios de Ávila y Cáceres: "Estamos en situación de riesgo extremo"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que están "atentos" a la evolución de los incendios forestales en las provincias de Ávila (Castilla y León) y Cáceres (Extremadura). "Estamos en situación de riesgo extremo. Por favor, no lo olvidemos", ha recordado. El líder del Ejecutivo se ha expresado así en un comentario en X, recogido por Europa Press, en el que ha trasladado "toda" su solidaridad con los vecinos afectados y el "agradecimiento a los servicios desplegados para su extinción". La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha trabajado durante la noche en la defensa de la localidad de El Arenal (Ávila), hacia donde se ha extendido el incendio iniciado este martes en el municipio abulense de Cuevas del Valle, y ha realizado reconocimientos con drones. Además, El Arenal ha sido confinado ante el avance del incendio, después de que el grueso de medios terrestres haya trabajado durante la noche para contener el fuego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé las condiciones más adversas en la localidad abulense de Cuevas del Valle este miércoles a partir del mediodía y a primeras horas de la tarde cuando se llegará a los 30ºC. Además, se prevé viento del sur con rachas entre 20 y 30 kilómetros por hora y humedad relativa inferior al 30%. Por otra parte, el incendio declarado en la tarde de este pasado martes en la comarca cacereña de Las Hurdes ha calcinado ya 2500 hectáreas con una longitud total de 20 kilómetros y "sigue avanzando", por lo que hasta el momento se han desalojado seis núcleos de población, y otros cuatro están "preparados" por si tuvieran que ser evacuado a lo largo de mañana. Así lo ha avanzado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi celebrada en la mañana de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Caminomorisco. Según ha señalado, los seis núcleos de población evacuados han sido Cambrón, Dehesilla, La Huerta, Avellanar, Robledo y Mesegal, así como la parte superior de la localidad de Caminomorisco que ha sido desalojada durante esta madrugada "por proximidad del fuego a sus viviendas", tras lo que ha destacado que la evolución del incendio "ha puesto de manifiesto que esas medidas han sido correctas, que eran necesarias". A partir de ahí, será la evolución del incendio la que indique qué medidas hay que adoptar, aunque en este momentos están preparados para realizar "cuatro nuevas evacuaciones, si hiciera falta", con los medios de transporte previsto, a lo largo de la mañana de este miércoles. Se trata de un incendio que "sigue evolucionando, que ha coronado ahora mismo, que está descendiendo y que, por lo tanto, implicará nuevas medidas en caso de ser necesario", ha explicado Bautista, quien ha considerado que "esto no implica ningún trauma", sino la necesidad de "poner a salvo a la población, como así viene siendo". Unos 130 evacuados Hasta el momento hay 130 evacuados que han sido realojados en casas de familiares o en la Residencia de Caminomorisco, que se encuentran bien, "han recibido el desayuno y se encuentran atendidos tanto en materia de salud como en materia social", con el objetivo de que "estén tranquilos, que es lo primero", ha dicho. En cuanto a los medios de extinción, Bautista ha explicado que en estos momentos están trabajando 130 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como otros 130 efectivos del Infoex, agentes del Medio Natural, Guardia Civil que mantiene cortadas tres carreteras en este momento, que son la EX-204 (desde el punto kilométrico 44 al 51,600), así como la CC-122 y la CC-133. También están actuando psicólogos, trabajadores sociales, Protección Civil y Cruz Roja, y bomberos de la Diputación de Cáceres y de la Diputación de Badajoz, por lo que Bautista ha valorado la colaboración institucional. Por todo ello, Bautista ha valorado que están trabajando "de manera coordinada" los medios de Gobierno central, la Junta de Extremadura y otras administraciones como la Junta de Andalucía, que ha enviado "dos medios aéreos que están a punto de llegar en estos momentos". Una actuación que "es la única forma de atacar un incendio de estas características", ya que según ha resaltado el titular de Presidencia, está previsto que este miércoles se alcancen 35 o 36 grados en la zona, con una humedad en torno al 20%, lo que "dificulta las tareas de extinción", aunque ha valorado que el viento "va a amainar, y va a ser inferior" de lo previsto, lo que supone "una ventana de oportunidad" para las tareas de extinción. Hasta el momento "se ha consolidado el 30% del perímetro del incendio", por lo que en este momento "podemos decir que se ha estabilizado, pero tienen que seguir trabajando para poder destinar todos esos medios a la zona norte del incendio y desplazarlo". Por lo tanto, "a lo largo de la mañana de hoy terminarán de consolidar ese 30% para destinar los medios a la otra zona del incendio que aún sigue", tras lo que ha resaltado que hasta el momento se han calcinado unas 2500 hectáreas "con una longitud total de 20 kilómetros y sigue avanzando". Cuatro medios aéreos y la UME En este momento hay trabajando cuatro medios aéreos en el incendio, aunque se prevé que "a lo largo del día de hoy habrá un total de 20 con un helicóptero coordinador del propio Infoex y otro helicóptero que trasladará la UME al mediodía" con el objetivo de "seguir haciendo esas labores sin descanso". Finalmente, Bautista ha agradecido el trabajo que está haciendo todo el personal implicado en este incendio en Las Hurdes, que es "absolutamente encomiable", debido a la orografía del terreno y con una climatología "absolutamente adversa". A preguntas de los periodistas, Bautista ha avanzado que "por la cercanía del fuego" a lo largo de la mañana podrían ser evacuadas Horcajo y a partir de ahí Castillo, Erías y Aldehuela, aunque ha insistido en que "no es una medida acordada", por lo que no es necesario alarmar a la población. Bautista ha explicado que hasta el momento el incendio no ha llegado a ninguna de las alquerías evacuadas, aunque "se ha quedado el fuego a escasos metros", pero los efectivos de extinción "han conseguido hacer un cortafuegos y salvaguardar esas viviendas", ha destacado el consejero, quien ha señalado que "las noticias en ese sentido son positivas", ha concluido.