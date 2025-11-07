Sánchez alerta del "negacionismo" de Vox ante un posible pacto con el PP en la Comunidad Valenciana y pide elecciones

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que un nuevo pacto entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat pueda "desmantelar" la agenda climática debido al "negacionismo" de los de Santiago Abascal, y ha reclamado que se celebren elecciones.

Así, ha expresado su "preocupación" por que las negociaciones que llevan a cabo PP y Vox "deriven en un desmantelamiento de la agenda climática", ha señalado en una rueda de prensa tras finalizar su participación en la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil).

Sánchez advierte de que este acuerdo podría acabar con toda la "arquitectura institucional y presupuestaria" para hacer frente a la emergencia climática en la Comunidad Valenciana, un territorio que "se ha visto afectado por las consecuencias" de la misma, como a su juicio quedó demostrado en la dana de octubre de 2024 que se saldó con más de dos centenares de víctimas.

Estas declaraciones se producen después de que Abascal manifestase que una de sus exigencias para alcanzar un acuerdo con el PP para respaldar un nuevo presidente es rechazar el Pacto Verde acordado por la Unión Europea en 2019 que fija la neutralidad climática para el año 2050.

Para Sánchez el problema no reside únicamente en Mazón y su actuación durante el día de las inundaciones sino "una mayoría parlamentaria negacionista" de PP y Vox en esta comunidad que, a su juicio, "ha banalizado, frivolizado y debilitado" la respuesta a los efectos del cambio climático.

230 FALLECIDOS POR EL NEGACIONISMO

"Y han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo", ha lanzado en referencia a las víctimas de las devastadoras inundaciones de hace un año.

"Por tanto, creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana", ha indicado Sánchez, reclamando que se celebren elecciones en esta comunidad.

"Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista, y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana, son elecciones, para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia y con la razón", ha rematado.