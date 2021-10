Sánchez, antes de sentarse por primera vez frente a Kosovo: "España debe estar en todos los foros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que España se siente frente a Kosovo por primera vez en el contexto de la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes, porque "es importante estar en todos los foros".

"España tiene que estar en todos los foros", ha asegurado en declaraciones antes de participar en la cumbre que juntará a los lideres de los Veintisiete con los mandatarios de Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina y Kosovo, este último no reconocido por España y otros cuatro Estados miembros más de la UE.

Sánchez ha querido recordar el compromiso de España con los Balcanes tras el conflicto de la década de los 90 y ha señalado que fue "solidario" aportando presencia militar, llegando a sufrir pérdida de efectivos militares.

El líder del Ejecutivo ha recalcado que el no reconocimiento de Kosovo no mina el compromiso de España con la Ampliación a los Balcanes, de la que siempre ha sido favorable . "Haremos valer nuestra opinión pero es importante que España no se abstraiga de temas como la integración europea", ha resumido.

Por su lado, el primer ministro kosovar, Albin Kurti, ha reclamado que los cinco países que no reconocen a Pristina se sumen pronto a la mayoría de la UE. "Abogamos por que no haya miedo por parte de la UE y que no haya amargura en el lado de los Balcanes", ha dicho antes de la cumbre, tras asegurar que es "crítico" con cómo se ha relacionado la UE con la región.

Kurti ha pedido al bloque europea que "sea fiel a su esencia" y avance en la Ampliación. "La UE debe seguir ampliando para que sea Europa. Los seis países de los Balcanes es lo que le falta a la UE para ser Europa", ha subrayado.

Se trata de la primera vez que un presidente español se sienta frente a un dirigente de Kosovo, cuya independencia proclamada de forma unilateral de Serbia en 2008 no reconoce España. Mariano Rajoy abandonó una cumbre similar en Bulgaria en 2018 para evitar el encuentro con el líder kosovar en plena crisis catalana, mientras que la anterior cita con los Balcanes se celebró en 2020 por videoconferencia por la situación del coronavirus.

Eslovenia ha organizado una cumbre con los Balcanes sin banderas, ni símbolos nacionales y tampoco se hará alusión a los cargos para no interferir con la política de no reconocimiento de España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia.