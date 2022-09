Sánchez anuncia su candidatura para presidir la Internacional Socialista que además quiere modernizar

21/09/2022 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), conversa en el foro 'Latin America, the United States and Spain in the global economy’, en el Yale Club, a 21 de septiembre de 2022, en Nueva York (EEUU). Se trata de un foro con líderes empresariales, políticos y académicos, que ofrecen perspectivas sobre Estados Unidos y Europea en la economía global, con énfasis en España. Este es uno de los actos que forman la agenda del presidente del Gobierno con motivo de su viaje a EEUU para participar también en la 77.ª Asamblea de la ONU. POLITICA Sam Simmonds - Europa Press