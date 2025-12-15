Sánchez anuncia un abono de transporte de $60 por mes en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la implementación a partir de enero de un abono de transporte de 60 euros al mes que permitirá "viajar por todo el país", una nueva medida social que podría alcanzar a dos millones de personas.

"Todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobuses estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes (US$70) para adultos", indicó el líder socialista en la rueda de prensa de balance de los últimos meses de acción del Gobierno.

La tarifa se reducirá a "30 euros para los jóvenes menores de 26 años", indicó.

Sánchez no especificó, sin embargo, cuánto le costará esta medida al gobierno central de Madrid, en un momento en que el Ejecutivo trata de tranquilizar a la población ante la inflación, actualmente en el 3%.

"Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible", resaltó el mandatario, cuyo país se encuentra en primera línea europea del calentamiento climático, llamando a las comunidades autónomas a unirse a la iniciativa con sus frecuentadas redes de transporte regional.

"Esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora", añadió sobre este abono que puede beneficiar "a dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a todo empleo a su hogar y también a su día a día".

El dirigente de izquierdas precisó que el nuevo abono entrará en vigor a partir de "la segunda quincena de enero".

Alemania tiene un billete mensual de transporte —que pasará a 63 euros el 1 de enero— desde mayo de 2023, que ofrece acceso ilimitado a autobuses, metros, trenes locales y regionales, y excluye a los trenes de alta velocidad.